Qué es de la vida de Yvonne Bordeu, la primera esposa de Mauricio Macri: así está hoy

El presente de Yvonne Bordeu: vida en el campo y lejos de la exposición mediática

La historia entre Yvonne Bordeu y Mauricio Macri forma parte de una etapa clave en la vida del ex presidente argentino. Aunque su vínculo quedó en el pasado, la figura de Bordeu sigue generando interés por su perfil bajo y su presente alejado de la exposición pública.

El matrimonio de Yvonne Bordeu y Mauricio Macri

Yvonne Bordeu y Mauricio Macri se casaron en 1981, en una etapa previa a la incursión política del empresario. Durante su matrimonio, formaron una familia con el nacimiento de sus tres hijos: Agustina, Jimena y Francisco.

A pesar de haber estado vinculada a uno de los apellidos más reconocidos del país, Bordeu mantuvo siempre una postura discreta frente a los medios. Su vida pública fue limitada, incluso durante los años en que su entonces esposo comenzaba a ganar notoriedad.

Con el paso del tiempo, la relación llegó a su fin, pero ambos continuaron con sus caminos por separado, preservando la intimidad familiar y evitando conflictos mediáticos.

El presente de Yvonne Bordeu: una vida en el campo y lejos de la exposición

Lejos del ruido de la ciudad, Yvonne Bordeu eligió construir una vida centrada en la tranquilidad y el contacto con la naturaleza. Su refugio es La Petrona, un espacio ubicado dentro de La Peregrina, la estancia familiar en Balcarce.

En ese entorno rural pasa largas temporadas, rodeada de sus hijos y su nieto Alfredo. Según contó en una entrevista con La Nación, ese estilo de vida le permite desconectar y encontrar un equilibrio distinto al de sus años anteriores.

Las redes sociales también reflejan esta elección: imágenes vinculadas al campo, los caballos y actividades al aire libre muestran un presente más sereno, enfocado en el bienestar personal.

A qué se dedica Yvonne Bordeu hoy

Además de su vida en el campo, Yvonne Bordeu desarrolló una nueva faceta profesional vinculada al bienestar emocional. Licenciada en Psicología, reorientó su carrera hacia terapias alternativas que combinan su formación académica con prácticas más holísticas.

Actualmente forma parte del equipo de Coaching con Caballos de Nadine Bell, dentro de la iniciativa Healing with Horses en Argentina. Este enfoque utiliza la interacción con caballos como herramienta para trabajar aspectos emocionales, liderazgo y desarrollo personal.

En 2025, Bordeu participó en encuentros formativos realizados en Pilar, donde brindó talleres y experiencias vinculadas a estos procesos. Su rol incluye el acompañamiento en programas destinados a CEOs, mandos medios y futuros líderes.

Estas propuestas buscan desarrollar habilidades como la presencia, la claridad en la toma de decisiones y la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Cómo fue el matrimonio de Yvonne Bordeu y Mauricio Macri

Un perfil reservado y una vida elegida

A diferencia de otras figuras relacionadas con la política, Yvonne Bordeu optó por mantener un perfil bajo a lo largo de los años. Incluso durante su vínculo con Mauricio Macri, evitó la sobreexposición mediática y priorizó su vida privada.

En la actualidad, su rutina transcurre en un entorno más íntimo, donde combina el contacto con la naturaleza con actividades orientadas al crecimiento personal y profesional. Este cambio refleja una búsqueda de equilibrio y sentido, lejos de los focos y las exigencias de la vida pública.