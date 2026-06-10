En el programa de Georgina Barbarossa cuestionaron al Gobierno de Javier Milei.

Manuel Adorni quedó nuevamente envuelto en la polémica y, por extensión, el Gobierno de Javier Milei. Y es que tanto el jefe de gabinete como su pareja, Betina Angeletti, pidieron adherir a la Ley de Inocencia Fiscal, la cual fue impulsada en su momento por Espert y que les permite pagar impuestos sobre los ingresos que declaren, pero sin estar obligados a blanquear aquellos bienes que precisamente no lo están.

Esto generó un fuerte repudio tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, ya que esto tuvo lugar mientras se sigue esperando por la presentación de declaración jurada por parte de Adorni, aún cuando en reiteradas oportunidades tanto el Presidente como él habían mencionado que aquello sería "inminente".

Manuel Adorni solicitó adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal.

En A la Barbarossa, por ejemplo, se refirieron al malestar que trajo esta maniobra. Si bien fue Ivan Schargrodsky quien introdujo el tema a la conversación, se sumaron a él actores que usualmente no lo secundan, como fue el caso de Analía Franchín.

¿Qué dijeron en A la Barbarossa sobre Adorni?

"La ley más que aprobarse, se debe haber reglamentado hace 3 o 4 meses", comentó Ivan, aunque fue interrumpido por la mencionada exparticipante de MasterChef Celebrity: "Igual hay una cosa Iván. Todo bien, es una ley, la votó el Congreso y demás. Ahora, ¿estuvimos esperando tantos meses para que nos digan esto?".

"¿En qué sentido?", le preguntó su colega. "Van a decir que ella se adhirió a esto. ¿Esperamos tantos meses la transparencia, la declaración jurada y todo lo demás para que nos vengan con esto? No colabora en nada", disparó enojada la actriz.

"En términos políticos, es muy opaco", coincidió su compañero, mientras que la propia conductora del ciclo sumó: "Yo te iba a decir bochorno". "Es una ley promovida por el Gobienro, votada por el Congreso, a la que adhiere una persona que está siendo investigada por no poder justificar sus ingresos que, a la sazón, es la pareja del jefe de Gabinete", concluyó Schargrodsky.