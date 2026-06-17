Preocupación por Chiche Gelblung: volvió a ser internado tras tomar una extraña decisión

Otra vez internaron a Chiche Gelblung.

Chiche Gelblung, de 82 años, volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de fiebre alta que los médicos todavía no logran controlar. La noticia encendió las alarmas en el mundo del espectáculo, apenas días después de que el conductor recibiera el alta de una internación anterior que se había extendido por casi un mes. Marina Calabró fue quien precisó su estado: "Está en Mater Dei. Está con fiebre alta. No le pueden bajar la fiebre".

Esta vez, según aclararon, la situación es distinta a la anterior: Gelblung no atraviesa una internación completa, sino que permanece en observación. En el ciclo de América TV explicaron que "levantó fiebre al mediodía y volvió al Mater para que se la bajen". La complicación que desató la alerta sería de origen pulmonar, producto de un foco infeccioso que se habría agravado por la exposición al frío durante sus extensas jornadas laborales.

Chiche Gelblung no le hace caso a los médicos.

El antecedente que casi le cuesta la pierna

La internación previa había incluido una cirugía de altísimo riesgo. "Me sometí a una operación de alto riesgo, donde podía perder la pierna, no solo la pierna", relató el propio conductor en una entrevista con Luis Ventura. Según contó el periodista, tras esa charla Chiche "siguió a su cuarto trabajo diario y hoy está internado".

La terquedad del conductor inquieta a su familia y a sus colegas. "No le hace caso a Cristina, su esposa, ni a los médicos", señalaron en el programa. Desde la producción de Crónica TV también expresaron preocupación: Ventura aseguró que el gerente de programación, Facu Pedrín, no encontraba la forma de que Chiche acatara las indicaciones médicas. Calabró vinculó la recaída con la jornada de la víspera, cuando el conductor encadenó cuatro trabajos en un mismo día, el último en silla de ruedas.

La postura que desvela a los médicos

Lejos de bajar los brazos, Gelblung defiende seguir al frente de sus programas como parte de su recuperación. "Yo necesito trabajar, porque para mí es terapéutico", expresó.

Y fue más allá al describir cómo discutió con los profesionales que lo atendían: "Le digo, muchachos, si ustedes no me dejan salir, es porque en el fondo no tienen confianza en la terapéutica". Ventura intentó explicar esa conducta como una marca de su personalidad: un hombre caracterizado "por el trabajo constante y también por no acatar los no". La observación actual buscará no solo bajarle la fiebre, sino garantizar el reposo que evite una recaída mayor.