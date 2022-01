Morrisey y su excompañero en The Smiths Johnny Marr mantienen duro cruce epistolar

El cantante británico Morrisey y el guitarrista Johnny Marr, excompañeros en el grupo The Smiths, intensificaron en las últimas horas su larga enemistad al mantener públicamente un duro cruce epistolar.

La nueva polémica se inició cuando el vocalista dedicó en sus redes sociales una carta al guitarrista en la que le pedía que dejara de hablar de él en las entrevistas, tras la publicación de un reportaje de principios de enero en el que Marr volvía a remarcar la mala relación existente entre ambos.

"Esto no es una diatriba o una histeria rimbombante, es un pedido cortés y tranquilamente mesurado: ¿Podrías dejar de mencionar mi nombre en tus entrevistas? ¿Podrías, en cambio, hablar sobre tu propia carrera, tus propios logros en solitario y tu propia música?”, inicia la carta pública de Morrisey.

La reacción surgió luego de que se conociera una entrevista en la que el guitarrista manifestaba:

“No sería una sorpresa si dijese que soy muy cercano a todas las personas con las que he trabajado, excepto por ese obvio. Y eso no es una gran sorpresa porque somos muy diferentes, yo y Morrissey. Pero de todos esos diferentes músicos, puedo agarrar el teléfono, llamar a cualquiera y continuar desde donde lo dejamos”,

A raíz de esta declaración, el cantante le recordó a su excompañero los 35 años que pasaron desde que compartieron algún momento, por lo que deslizó que a esta altura son prácticamente dos desconocidos, lo que no lo habilitaría a mencionar cuestiones relacionadas con su personalidad.

“El hecho es que no me conocés. No sabes nada de mi vida, mis intenciones, mis pensamientos, mis sentimientos. Sin embargo, hablás como si fueras mi psiquiatra personal con acceso constante e ininterrumpido a mis instintos. No nos conocemos desde hace 35 años, que es hace muchas vidas", escribió Morrisey.

Y continuó: "Cuando nos conocimos, ni vos ni yo teníamos éxito. Ambos nos ayudamos mutuamente a convertirnos en lo que somos hoy. ¿No podés dejarlo así? ¿Debes persistentemente, año tras año, década tras década, culparme por todo?”.

Acto seguido, planteó: "Me encontraste lo suficientemente inspirador como para hacer música conmigo durante seis años. Si yo era, como decís, un monstruo tan desagradable a la vista, ¿dónde te deja esto exactamente a vos? ¿Secuestrado? ¿Callado? ¿Encadenado? ¿Secuestrado por extraterrestres? Fuiste vos quien tocó la guitarra en 'Golden Lights', no yo”.

“Nuestro período juntos fue hace muchas vidas y desde entonces ha corrido mucha sangre bajo el puente. Llega un momento en el que debés asumir la responsabilidad de tus propios actos y de tu propia carrera, con lo cual te deseo mucha salud para disfrutar. Solo dejá de usar mi nombre como clickbait", destacó más adelante, para concluir: “Por favor, pará. Es 2022, no 1982”.

La respuesta de Johnny Marr llegó en un mensaje de Twitter cargado de ironía, que finaliza con una chicana que recordó las posturas antiinmigratorias del cantante.

“Querido Moz: una carta abierta no es realmente algo desde 1953, ahora es todo en redes sociales. Hasta Donald J Trump estaba en esa. Además, este negocio de las fake news un poco 2021, ¿no? #MakingIndieGreatAgain", replicó el guitarrista.

Con información de Télam