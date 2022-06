El riojano Carlos Ferreyra alza la voz "Contra la nostalgia"

La voz de Carlos Ferreyra junto al piano de Nahuel Minue entrega un testimonio de la canción argentina de raíz que bajo el singular título de "Contra la nostalgia", abraza con igual hondura el folclore, el tango y el recitado.

"Soy parte de una generación donde no hemos sido academicistas sino que aprendimos a cantar en los boliches donde los cantores y los asistentes a esos templos cultivaban distintos géneros", explica el riojano Ferreyra durante una entrevista telefónica con Télam.

Con esa versatilidad no exenta de profundidad, el artista que en 1990 fue Revelación del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, concreta su quinto álbum y se ufana de que "en aquel tiempo no solamente cantábamos chayas, sino de todo, y por supuesto tango. Así he escuchado y asimilado otras músicas".

Reunidos en una potente intimidad entre el piano y el canto de la dupla riojana, "Contra la nostalgia" aglutina poesías del chileno Pablo Neruda, el peruano Carlos Castaneda y el argentino Jorge Estrella, junto a clásicos de Ramón Navarro, Homero Expósito, Pancho Cabral, Patricio Mans, y hasta un tango firmado por el trovador Ramiro González.

Las nueve piezas del registro son "Me espera la noche" (Raúl Tomás), "Boliche de Santos Vega" (Pancho Cabral), "Contra la nostalgia" (Jorge Estrella, de su libro "Cruce de Caminos"), "A don Rosa Toledo" (Ramón Navarro), ""La última danza" (Carlos Castaneda, de su libro "Viaje a Ixtlan"), "El tango es una mina" (Ramiro González), "Entre tú y yo" (Homero Expósito-Roberto Nievas Blanco), "Cuando debemos empezar a cantar" (Pablo Neruda, de su libro "Confieso q he Vivido") y "Cautivo de til til" (Patricio Mans).

Después de haber publicado "Boceto de un Vidalero", "Dolido Corazón", "Valses, Tangos y Milongas", "Carlos folklore, tango Ferreyra" y hasta el disco educativo "Himnos y Canciones de La Rioja", el intérprete tiene su primer trabajo en formato digital.

"Contra lo que podría pensarse y a pesar de que vamos a publicar el disco físico, la virtualidad tiene una cosa maravillosa que es que apenas se subió recibí mensajes Nahuel Cabral, hijo de Pancho, desde Francia; y del guitarrista Ricardo Moyano desde Estambul", repasa.

La placa tendrá su presentación el domingo 17 julio en el marco de la 20ma.Feria del Libro de La Rioja que tendrá por sede principal al Paseo Cultural Castro Barros y en agosto será parte de la 19na. edición del Encuentro Nacional de Músicos que se realiza en Rosario.

Télam: ¿Cómo se dio el encuentro con el pianista Minue?

Carlos Ferreyra: Con Nahuel nos conocemos desde hace unos siete años porque ambos somos familiares de desaparecidos. Y cuando llega marzo y llega el 24, participamos siempre de esa conmemoración recordando los sueños y las banderas de nuestros queridos compañeros. Y juntos fuimos construyendo una amalgama a partir de escuchar y arreglar un repertorio que grabamos en enero con un piano de cola bellísimo.

T: El recitado parece ser un recurso estético dejado de lado en la música ¿Qué encuentra en ese decir?

CF: De algún modo los riojanos tenemos esa costumbre del recitado que hemos heredado de Chito Zeballos o Ramón Navarro y eso está muy presente en la copla y me ha gustado inscribirme en eso. Además conocer a poetas fue muy fundante para apreciar la palabra dicha que entra mucho más al estar desvestida de música.

Con información de Télam