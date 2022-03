El británico Bryan Ferry lanzó "Love Letters", el adelanto de su próximo EP

El reconocido cantautor británico Bryan Ferry lanzó en todas las plataformas digitales el sencillo "Love Letters", el adelanto de su próximo EP, conformado por cuatro interpretaciones de canciones de amor clásicas con las que volverá a la escena musical después de cuatro años de inactividad.

"Me gusta ampliar mi repertorio versionando canciones de diferentes géneros y épocas. Puede ser un reto interesante, encontrar la mejor manera de interpretarlas en mi propio estilo, sea cual sea", explicó el también fundador, líder y vocalista de la memorable banda de glam y art rock Roxy Music en los 70.

Con esa idea, para el primer corte de su nuevo trabajo de estudio escogió "Love Letters", balada de 1961 en la voz de la estadounidense Ketty Lester, que también dará nombre al EP.

Las otras canciones del proyecto -que serán lanzadas en abril y mayo- son "I Just Don't Know What to Do with Myself", clásico de Burt Bacharach con letra de Hal David que más tarde fue popularizado por Dusty Springfield; y "Fooled Around and Fell in Love", escrita por Elvin Bishop y reconocible en decenas de bandas de sonido del cine.

Por último, "The Very Thought of You", canción compuesta y grabada por Ray Noble en 1934, que según Ferry es una de sus favoritas de todos los tiempos, cerrará la lista de temas del "Love Letters".

La producción del EP, que comenzó en 2019 en Nashville cuando el músico se encontraba de gira y continuó en Londres durante todo el 2020, cuenta en su nómina con los bateristas Luke Bullen y Nathan Curran, el bajista Neil Jason y los guitarristas Chris Spedding, Waddy Watchel y Tom Vanstiphout.

La agrupación que acompañó a Ferry se completó con la participación de Fonzi Thornton en coros, Chloe Smith en teclados, Marina Moore en viola y Lucy Wilkins al violín.

Con información de Télam