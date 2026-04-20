Lo encontraron en el baño: murió de un infarto un reconocido actor de 57 años.

La tragedia sacudió por completo a la industria televisiva y cinematográfica internacional. El portal de noticias TMZ confirmó la muerte de Patrick Muldoon, el reconocido intérprete que alcanzó la fama mundial por sus icónicos papeles en Melrose Place y Starship Troopers.

El actor de 57 años sufrió un infarto letal durante la mañana del domingo en su residencia de Beverly Hills.

Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, detalló los dramáticos momentos finales. Según su relato, el artista tomó un café con su novia y luego fue a tomar una ducha. Al notar una demora inusual, su pareja ingresó al baño y lo encontró inconsciente en el suelo. A pesar de la rápida respuesta de los paramédicos y los intensos intentos de reanimación, los profesionales no lograron salvar su vida.

Una carrera brillante

El salto a la popularidad llegó desde muy joven. Aún en su etapa universitaria, logró sus primeros papeles en éxitos de la pantalla chica como Who's The Boss? y Saved By The Bell. Poco tiempo después, consolidó su extensa trayectoria con personajes recurrentes en la exitosa novela Days of Our Lives y en el furor televisivo de los años noventa.

Lo encontraron en el baño: murió de un infarto un reconocido actor de 57 años.

Más allá de la televisión, su rostro brilló en el cine de ciencia ficción como Zander Barcalow en Starship Troopers. En sus últimos años de actividad, mantuvo un ritmo de trabajo constante y sumó participaciones en múltiples producciones como "Deadlock", "Vanquish" y "Marlowe". Su currículum también dejó un largometraje póstumo próximo a estrenarse, titulado "Dirty Hands".