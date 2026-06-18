"Murió en paz": falleció a los 83 años un famoso periodista.

El periodista Roger Cook, una de las caras más reconocidas del periodismo de investigación británico, murió a los 83 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que informaron que falleció el sábado, luego de atravesar una corta enfermedad.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Roger Cook, quien murió en paz", expresaron sus familiares. Además de destacar su extensa trayectoria profesional, remarcaron que era "un esposo y padre muy querido" y solicitaron respeto por la privacidad de la familia durante este momento.

Nacido en Nueva Zelanda y radicado en el Reino Unido desde finales de la década de 1960, Cook construyó una destacada carrera periodística centrada en la investigación y la denuncia de actividades criminales.

Su nombre quedó asociado especialmente a The Cook Report, programa que condujo en ITV entre 1987 y 1999. A lo largo de 16 temporadas, el ciclo abordó temas sensibles y complejos, desde redes de explotación infantil hasta tráfico ilegal de marfil, crimen organizado, inmigración clandestina y criminales de guerra.

"Murió en paz": falleció a los 83 años un famoso periodista.

Su legado

La labor de Cook recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. En 1997 obtuvo un premio especial BAFTA por su aporte al periodismo y a la televisión británica.

Desde ITV destacaron que dedicó gran parte de su vida profesional a exponer delitos, abusos e injusticias, contribuyendo en varios casos a impulsar cambios legislativos y debates públicos de relevancia. Antes de alcanzar la fama en televisión, había trabajado para la BBC y creado en 1973 el programa radial Checkpoint, dedicado a investigar estafas y actividades criminales.