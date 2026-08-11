Majul defendió el cobro a extranjeros en los hospitales públicos: "Tiene mucho sentido"

Luis Majul se refirió este lunes a la implementación del cobro por servicios de salud pública a extranjeros y personas con prepaga, una medida que ya rige en Salta y la Ciudad de Buenos Aires. Durante su programa en El Observador, el reconocido periodista defendió el cobro que se está efectuando a la población que no es argentina, algo que generó enorme repercusión en las redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que “el domingo en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri" deslizó que desde la implementación de la tarifa se recaudaron "no sé si 120 o 150 millones de dólares por año”, a lo cual uno de los panelistas indicó que pudo haber sido "un poquito más” si se consideraban intereses.

Luis Majul se refirió a los aranceles impuestos a los extranjeros en Salta y la Ciudad de Buenos Aires por el uso de los hospitales públicos.

El conductor subrayó que esos recursos se destinan a mejoras concretas: “¿Qué hacen con esos 100 o 150 millones de dólares? Obras públicas vinculadas con el tema de la salud pública. Los pagos y los aranceles que abonan los extranjeros son usados para mejorar el sistema. Y tiene mucho sentido eso”.

La posibilidad de arancelar la Universidad Pública para los extranjeros

Tras mencionar que “si tenés una prepaga y utilizás un hospital público, después con el registro correspondiente se le cobra a la prepaga", marcando que es "algo que antes tampoco hacían las anteriores gestiones” y que esto hace a un "Estado más inteligente" que empieza "a cobrar por lo que tiene que cobrar”, puso en discusión si no habría que hacer lo mismo con la educación.

"Hay una gran discusión sobre los aranceles, por ejemplo, en las universidades públicas. Una discusión que me parece que tiene mucho sentido y que hay que profundizar”, afirmó para concluir con su pensar. Desde luego, esto produjo una catarata de comentarios en sitios como X; Facebook e Instagram.