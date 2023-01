Carlos López Pucchio: "Siempre seguimos las ganas de hacer humor de esta manera"

Carlos López Pucchio, fundador del insignie grupo humorístico-musical Les Luthiers que después de 55 años de intensa y sorprendente actividad comienza a despedirse del público con la gira del espectáculo "Mas tropiezos de Mastropiero", aseguró que

cuando recibieron el Premio Princesa de Asturias le devolvieron "una imagen aumentada" de sí mismo.

Aunque prefirió no "atreverse a la soberbia" y dejó en suspenso la idea o posibilidad de que la exorbitancia de frescura, ingenio y calidad que la banda puso en juego con su propuesta influyó en el modo de hacer humor en habla hispana.

Télam: ¿Cuánto siente que Les Luthiers influyó la manera de hacer humor en habla hispana y cómo cree que dialoga esa posición con la actualidad de la escena?

Carlos López Pucchio: No me atrevo a la soberbia de aceptar que hayamos influido en la manera de hacer humor en habla hispana. Hay algo en ese tipo de ideas que, aunque tal vez sean ciertas, me siguen llenando de humildad.

Cuando nos concedieron el Premio Princesa de Asturias, que habían recibido tantos maestros admirados, Woody Allen, Daniel Barenboim, Francis Ford Coppola, Bob Dylan (antes del Nobel), Zygmunt Bauman, entre otros, y el Jurado afirmó que éramos "espejo crítico de la realidad " me pasó algo así: me devolvieron una imagen aumentada de mí mismo, encantadora, pero para la cual nunca trabajamos; sólo seguimos las ganas de hacer humor de esta manera, con la música, con elegancia, con alguna inteligencia, y esencialmente contando con la complicidad de nuestro público de décadas que hizo propio eso que le ofrecíamos.

Con información de Télam