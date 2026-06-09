Jorge Rial humilló en vivo a Javier Milei.

La muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio, ocurrida este viernes 5 de junio y a los 77 años, generó una enorme ola de tristeza y conmoción en todo el país. Considerado una de las figuras más trascendentes y convocantes de la música argentina, su despedida reunió a miles de personas durante el velorio realizado el domingo, donde la fila para ingresar llegó a superar las 70 cuadras.

La noticia naturalmente ocupó un lugar central en los medios de comunicación. Que cubrieron de forma exhaustiva su último adiós y también hicieron el análisis pertinente del día después. Muchos de estos últimos se centraron en la decisión del Presidente de no decretar día de duelo alguno por su partida, algo que fue ampliamente rechazado. Uno de ellos fue el programa que Fabián Doman conduce en Carnaval, Cónclave, donde lanzaron picantes comentarios contra el jefe de Estado, incluyendo uno de Jorge Rial que hizo reir a todos en el estudio.

Una multitud despidió al Indio en Villa Domínico.

¿Qué dijo Jorge Rial de Javier Milei?

"Yo no puedo creer que Javier Milei no haya cantado en su vida un tema del Indio Solari", expuso sorprendido Doman. "No, el es de Los Ratones Paranóicos", observó Viviana Canosa, a lo que su colega le respondió: "También La Renga, si cantás La Renga estás a un Dorito".

"¿A quién señalaste como rockero?", interrumpió Rial. "¿El presidente de la Nación no es rockero?", respondió a modo de pregunta. "Bueno, me voy a levantar yo esta vez", expuso a modo de broma parodiando lo que Canosa hizo en su última discusión con Alejandro Fantino. "Es rockero, es el líder de una banda", argumentó Doman. "Pero dejate de joder, es como que me digas que es arquero también", contestó el ex Intrusos.

Finalmente, arguyó: "¿Un tipo que no entiende Monster Inc. querés que entienda una letra del Indio? ¿De verdad?". Esto hizo estallar en risas al resto del equipo, con el recuerdo aún fresco de la cuestionable metáfora que Milei hizo con la reconocida película animada.