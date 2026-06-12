Jonatan Viale se distanció definitivamente y confirmó lo que todos sospechaban sobre Adorni: "Insostenible"

Jonatan Viale se distanció definitivamente y contó lo que todos sospechaban sobre Adorn.

La polémica que rodea a Manuel Adorni sigue generando repercusiones en los medios de comunicación. Esta vez fue Jonatan Viale quien expresó fuertes cuestionamientos hacia el jefe de Gabinete durante su programa en Radio Rivadavia, donde puso en duda la consistencia de sus explicaciones y admitió que la situación se volvió difícil de defender.

El conductor analizó las respuestas brindadas por Adorni en las últimas horas e hizo un descargo en el que dejó en evidencia su malestar por la falta de precisiones sobre el caso.

Durante su editorial, el periodista manifestó que tiene voluntad de creer en la versión del funcionario, pero consideró que los argumentos presentados hasta ahora no alcanzan para despejar las dudas. "Es muy difícil así", afirmó Viale al comenzar su análisis. Luego profundizó su crítica y sostuvo: "Yo te quiero creer pero no me das elementos".

Luego, Viale insistió en que las explicaciones ofrecidas hasta el momento resultan insuficientes para respaldar públicamente la posición del vocero presidencial. "Yo te quiero ayudar, no me das ningún elemento para ayudarte, hermano. Es imposible así", expresó al aire.

Jonatan Viale se distanció definitivamente y contó lo que todos sospechaban sobre Adorn.

La frase que resumió su postura

Inmediatamente después, Viale dejó asentada su postura con una frase letal, que no muestra un retorno posible. "Se volvió todo insostenible", sentenció.