Medios del mundo hablan del caso Adorni: "Ocultó medio millón de dólares"

Tras el cimbronazo político que causaron los dichos de Manuel Adorni para argumentar el incremento de su patrimonio desde que llegó al Gobierno, distintos medios de comunicación extranjeros se hicieron eco de la situación. En concreto, tres importantes medios de Reino Unido, Alemania y España pusieron la lupa en que el jefe de Gabinete de Javier Milei admitió no haber declarado 500.000 dólares.

Mientras en Argentina se conoce la letra chica de sus declaraciones juradas de 2023, 2024 y 2025, la prensa internacional publicó parte del reportaje que dio el funcionario anoche, junto a detalles del caso en el que la Justicia federal lo investiga por enriquecimiento ilícito.

"El principal asesor de Javier Milei admite haber ocultado 500.000 dólares a la agencia tributaria argentina", sostuvo en su artículo el medio británico Financial Times. Hace pocos días, este mismo medio publicó un texto escrito por el propio Milei en el que volcó sus planes para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país. "La investigación sobre Manuel Adorni ha acaparado los titulares del país durante cuatro meses", agregó el medio.

Para el Financial Times, existen analistas que sostienen que "la explicación de Adorni difícilmente pondría fin a las preguntas sobre sus gastos recientes". "La investigación federal sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito continúa en curso", añadió.

Además, en el artículo también se recuerda que este no es el primer caso de corrupción que afecta a Milei y a su gestión. "Milei se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han socavado su promesa de campaña de erradicar la corrupción en la política argentina , incluyendo su propia promoción de una posible estafa con criptomonedas y una investigación sobre presuntos actos de corrupción en la agencia nacional de discapacidad", se indicó.

Por su lado, el medio español El País difundió una nota titulada "Adorni admite que omitió declarar 500.000 dólares", en la cual también hacen un breve racconto de los últimos dichos del funcionario. "Admitió que ocultó alrededor de medio millón de dólares de sus declaraciones juradas patrimoniales como funcionario público y reconoció que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado", indicó el medio.

Las inconsistencias en su relato

Además, en el artículo se pone eje en que "el reconocimiento de estos fondos sin declarar implican un giro en el discurso del jefe de gabinete" y se recuerda qué había dicho Adorni hace poco tiempo. "El 29 de abril dijo ante el Congreso que 'nunca existió ocultación alguna' de su patrimonio", se remarcó.

A su vez, la agencia de noticias alemana Deutsche Welle también divulgó una nota escrita en su portal con el título "Manuel Adorni: el jefe de Gabinete de Milei dice que ocultó medio millón de dólares al fisco". Dentro del texto, el medio apunta que la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra "no ha dejado de crecer y ha enmudecido a un alto funcionario que durante años disparó filosos dardos verbales a periodistas y otros enemigos del Gobierno".

"Al corregir sus declaraciones previas, intenta cambiar su situación judicial. Prefiere ser acusado de evasor a corrupto. Gracias a la ley de inocencia fiscal aprobada por el Gobierno de Milei, a la que también pueden acogerse altos cargos del Estado, ese supuesto ahorro en negro de medio millón de dólares ya no es considerado delito", planteó el artículo.