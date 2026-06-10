Qué hizo la familia de Ricardo Fort con el histórico auto Rolls-Royce

El Rolls-Royce Phantom blanco perlado de Ricardo Fort se convirtió en uno de los vehículos más reconocidos del espectáculo argentino.

El nombre de Ricardo Fort continúa asociado al lujo, la extravagancia y los objetos exclusivos que marcaron su vida pública. Entre ellos, el emblemático Rolls-Royce Phantom ocupa un lugar especial. Más de una década después de la muerte del empresario, el destino de este vehículo sigue despertando interés entre los admiradores del recordado “Comandante”.

El Rolls-Royce Phantom que se convirtió en un símbolo de Ricardo Fort

A lo largo de su carrera mediática, Ricardo Fort construyó una imagen ligada al lujo y a los gustos excéntricos. Dentro de ese universo, uno de los objetos más representativos fue su espectacular Rolls-Royce Phantom, un automóvil que reflejaba a la perfección el estilo de vida que eligió mostrar en televisión y en eventos públicos.

El vehículo era una verdadera pieza de colección. Pintado en color blanco perlado y equipado con detalles cromados, se destacaba por una presencia imponente que no pasaba desapercibida. Con más de 5,8 metros de longitud, el modelo combinaba la tradición de la histórica marca británica con elementos de diseño modernos y sofisticados.

Fabricado artesanalmente en Goodwood, Inglaterra, el Phantom incorporaba la clásica figura del “Espíritu del Éxtasis” sobre su parrilla frontal, uno de los emblemas más reconocidos de la industria automotriz de lujo.

Cómo era el exclusivo Rolls-Royce de Ricardo Fort

El valor del automóvil rondaba los 700.000 dólares, una cifra que lo ubicaba entre los vehículos más exclusivos del país. Sin embargo, el atractivo del modelo iba mucho más allá de su precio.

El interior estaba diseñado para ofrecer una experiencia de máximo confort. Los tapizados de cuero natural, las inserciones de madera trabajadas artesanalmente y los relojes analógicos de precisión suiza formaban parte de un equipamiento pensado para satisfacer los estándares más altos de calidad.

Otro de sus rasgos distintivos era el avanzado sistema de aislamiento acústico, que permitía viajar en un entorno silencioso y confortable. Cada detalle estaba cuidadosamente elaborado para transformar los trayectos en una experiencia de lujo.

Durante años, Ricardo Fort utilizó este automóvil en presentaciones televisivas, eventos sociales y distintas apariciones públicas. Con el tiempo, el vehículo terminó convirtiéndose en una extensión de su personalidad mediática y en uno de los elementos más recordados de su patrimonio.

Qué pasó con el Rolls-Royce tras la muerte de Ricardo Fort

Luego del fallecimiento de Ricardo Fort en noviembre de 2013, surgieron numerosas preguntas sobre el destino de algunos de sus bienes más emblemáticos. Entre ellos, el histórico Rolls-Royce Phantom fue uno de los que más curiosidad generó.

Con el paso de los años se conoció que el vehículo fue adquirido por un coleccionista privado argentino, quien tomó la decisión de preservarlo en condiciones originales. De esta manera, el automóvil quedó resguardado como una pieza de gran valor histórico dentro del mundo del coleccionismo nacional.

Fabricado artesanalmente en Inglaterra, el automóvil destacaba por sus acabados de lujo y su imponente diseño de más de cinco metros de largo

La operación permitió que el Phantom continuara conservando las características que lo hicieron famoso, respetando tanto su mecánica como los detalles estéticos que lo distinguían cuando pertenecía al empresario.

Un homenaje al legado del Comandante

Actualmente, el Rolls-Royce Phantom permanece en una exclusiva colección privada ubicada en Buenos Aires. Allí se mantiene restaurado y con todos sus componentes originales, una condición que incrementa aún más su relevancia dentro del mercado de vehículos de colección.

Más que un automóvil de lujo, el Phantom representa una parte de la historia reciente del espectáculo argentino. Su conservación permite mantener vivo uno de los símbolos más reconocidos de Ricardo Fort, una figura que dejó una huella profunda en la cultura popular.

A más de diez años de su partida, el vehículo continúa despertando admiración y nostalgia. Convertido en una pieza histórica, el legendario Rolls-Royce sigue siendo un reflejo de la personalidad audaz, extravagante y carismática que transformó a Ricardo Fort en un personaje inolvidable.