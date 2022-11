El Festival de Mar del Plata corre el telón de su 37ma. edición a partir de mañana

La 37ma. edición del Festival de Mar del Plata comienza mañana con la proyección de "Sin aliento" de Jean-Luc Godard y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con 241 títulos entre cortos, medios y largometrajes y obras de cineastas destacados como la alemana Mia Hansen-Løve, el surcoreano Hong Sang Soo, el portugués João Pedro Rodrigues, el chileno Sebastián Lelio, el británico Sam Mendes, el mexicano Guillermo del Toro y el argentino Raúl Perrone.

Este año el Festival vuelve a ser presencial en su totalidad, con siete complejos afectados al certamen con entradas a 260 pesos que se podrán comprar online, y a 100 pesos para estudiantes y jubilados que se podrán adquirir en boleterías.

Esta edición está dedicada a Leonardo Favio en el décimo aniversario de su fallecimiento, y por ello se proyectarán "Juan Moreira" (1973), "El dependiente" (1969), y "Nazareno Cruz y el lobo" (1975).

A dos meses de su muerte, además, Mar del Plata rinde tributo al célebre realizador francés Jean-Luc Godard con su célebre opera prima, "Sin aliento" (1960), elegida como la película apertura del festival y, sumado a ello, como parte del homenaje se verá "Godard seul le cinema", el reciente documental de Cyril Leuthy que recorre la vida y la obra de más de 120 obras del cineasta francés a través de entrevistas e imágenes de archivo.

Entre los invitados que formarán parte del ciclo de Charlas con Maestras y Maestros, sin duda la presencia más destacada en cuanto a popularidad es John McTiernan, director de dos películas emblemáticas y que ya entraron en la categoría de clásicos de acción como "Depredador" (1987) y, sobre todo, "Duro de matar" (1988), con Bruce Willis.

También estarán la cineasta francesa Patricia Mazuy, quien acompañará una retrospectiva de su obra, Marcos Uzal, actual redactor en jefe de la revista Cahiers du cinema, el director de fotografía portugués Rui Poças y la productora y realizadora argentina Lita Stantic.

Por otra parte, en el plano local estarán presentes dos figuras estelares del cine argentino que recibirán una distinción por su trayectoria, como Cecilia Roth, que acompañará a "Las fiestas", de Ignacio Roger, en donde comparte elenco con Dolores Fonzi y Daniel Hendler; y Ricardo Darín, que presentará en una función especial al aire libre "Argentina, 1985" en el Centro Cultural Victoria Ocampo (Villa Victoria).

También se reconocerá el trabajo de Paula Félix-Didier, investigadora comprometida con la preservación del patrimonio audiovisual y la historia del Cine Club Núcleo, un espacio tradicional de la cinefilia en Buenos Aires.

Este año la muestra tendrá siete secciones competitivas y en la Competencia Internacional se registran también siete estrenos mundiales: "Cambio cambio" (Lautaro García Candela), "El rostro de la medusa" (Melisa Liebenthal), "La uruguaya" (Ana García Blaya), "Los de abajo" (Alejandro Quiroga), "Réduit" (Leon Schwitter), "Saudade fez morada aqui dentro" (Haroldo Borges) y "Tres hermanos" (Francisco J. Paparella).

En la Competencia Latinoamericana habrá tres filmes nacionales, entre las que se destacan "Amigas en un camino de campo", de Santiago Loza, y "Trenque Lauquen", de Laura Citarella (de reciente paso por Venecia). Además, se podrán ver trabajos de Colombia, Bolivia, México, Brasil, Chile y Costa Rica.

En la Competencia Argentina se destacan los nombres de Mara Pescio, Nicanor Loreti, Leandro Listorti y Maximiliano Schonfeld, que en 2021 ganó con "Jesús López" el apartado latinoamericano.

Entre los títulos más fuertes que se verán en las diferentes secciones se presentan "Un beau matin" (Mia Hansen-Løve), "Camarera de piso" (Lucrecia Martel), "No Bears" (Jafar Panahi), "Walk Up" (Hong Sang Soo), "Pinocho" (Guillermo del Toro), "Alcarràs" (Carla Simón), "Imperio de luz" (Sam Mendes), "SINFON14" (Raúl Perrone) y "El prodigio" (Sebastián Lelio)

Además, "Pacifiction" (Albert Serra), "Le pupille" (Alice Rohrwacher), "La reina desnuda" (José Celestino Campusano), "Coma" (Bertrand Bonello), "Boy from Heaven" (Tarik Saleh), "Un año, una noche" (Isaki Lacuesta), "As bestas" (Rodrigo Sorogoyen), y "Matadero" (Santiago Fillol), entre otros.

También dentro del Panorama, en la sección Galas se proyectarán títulos como "El método Tangalanga" (Mateo Bendesky), "Ardiente paciencia" (Rodrigo Sepúlveda), "Sublime" (Mariano Biasin), "Las fiestas" (Ignacio Rogers) y "A Bit of Light" (Stephen Moyer).

En las Proyecciones especiales podrán verse los estrenos de la miniserie "Diciembre 2001" (Benjamín Ávila) y las películas "Érase una vez en Qatar" (Federico Rotstein, Ignacio Ceroi), "La memoria que habitamos" (Diego Ercolano) y "Maelström 2001" (Juan Pollio).

Al rescate de "Un sueño como de colores" (Valeria Sarmiento) se le suma la celebración de los ochenta años del estreno de "La guerra gaucha" (Lucas Demare) y los veinticinco de "Plaga zombie" (Hernán Sáez, Pablo Parés).

Otro de los ejes que componen la 37ma. edición es el evento especial "¿Cuánto tiempo es un siglo? Cine silente con música en vivo", que celebra los cien años de filmes míticos en proyecciones musicalizadas por artistas contemporáneos, en donde se verán "Nosferatu" (F. W. Murnau) musicalizada por María Ezquiaga; "Häxan" (Benjamin Christensen), con paisajes sonoros de la banda Die Krabben; un programa de cortometrajes de Lotte Reiniger y Germaine Dulac, musicalizados por Atacama - Ensamble de improvisadoras; y los filmes recuperados de Renée Oro, acompañados en vivo por la banda Tremor.

Otra de las retrospectivas destacadas es la dedicada a la actriz y realizadora Kinuyo Tanaka, de quien se proyectarán "La luna se eleva" y "Pechos eternos", dos de sus largometrajes más representativos como directora, y filmes que la tuvieron como protagonista de autores destacados como Kenji Mizoguchi, Heinosuke Gosho, Keisuke Kinoshita y Mikio Naruse.

También habrá un foco dedicado al cineasta alemán Heinz Emigholz, quien presentará al público sus tres últimos largometrajes sobre la relación entre la arquitectura y el cine. Ya en el centenario de su nacimiento, un programa de cortometrajes de Jonas Mekas, ocasión en la que se presentará "Destellos de belleza", un libro de su autoría recientemente publicado por la editorial Caja Negra.

Finalmente, la sección Generación VHS presentará un foco dedicado a Comedias británicas inoxidables en el que se incluirán clásicos modernos como "Los enredos de Wanda", "Cuatro bodas y un funeral" y "El regreso de la pantera rosa", junto a las recordadas "Funny Bones" y "Local Hero", y "And Now for Something Completely Different", de los Monty Python.

También vuelven las proyecciones al aire libre en Villa Victoria, en las que las y los cineastas y sus elencos presentarán al público los grandes estrenos nacionales del año, como la mencionada "Argentina, 1985" (Santiago Mitre), "30 noches con mi ex" (Adrián Suar), "El suplente" (Diego Lerman), "Las rojas" (Matías Lucchesi) y "El sistema K.E.OP/S" (Nicolás Goldbart).

También en esta edición se realizará la quinta edición del Foro de Cine y Perspectiva de Género, y el Taller de experimentación para estudiantes de cine y actuación, a cargo de la directora Ana Katz.

Con información de Télam