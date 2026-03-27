Condena confirmada: este es el tiempo que pasará Morena Rial en prisión

Morena Rial fue condenada y estará un tiempo en la cárcel.

Después de meses de incertidumbre judicial, finalmente se conoció la resolución que define el futuro de Morena Rial. La hija de Jorge Rial aceptó un juicio abreviado y recibió una condena que, si bien implica prisión, tiene particularidades que cambian el escenario inicial.

¿Qué condena recibió Morena Rial?

La influencer fue condenada a tres años de prisión efectiva tras reconocer su participación en tres robos agravados. Sin embargo, la pena no será cumplida en una cárcel común, sino bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

El dato que más llamó la atención es el tiempo que podría permanecer bajo esta condición. Según reveló el periodista Martín Candalaft en DDM, en aproximadamente ocho meses Morena estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional, siempre sujeta a la aprobación de la jueza a cargo, Coelho.

Este punto resulta clave para entender la magnitud del acuerdo. Antes de aceptar el juicio abreviado, la pena en expectativa podía alcanzar hasta los diez años de prisión, debido a los agravantes que pesaban sobre la causa. En ese contexto, la resolución actual aparece como considerablemente más favorable para su situación judicial.

Mientras cumple la condena, Morena podrá permanecer junto a su hijo Amadeo, residiendo en el departamento de su hermana Rocío. Este aspecto fue tenido en cuenta al momento de definir la modalidad de la pena, en un intento de compatibilizar la sanción con su rol familiar.

De todos modos, el caso no está completamente cerrado. Aún resta conocer la postura de las víctimas frente al acuerdo alcanzado, y no se descarta que puedan avanzar en reclamos económicos como forma de reparación por los daños sufridos.

¿Por qué fue condenada Morena Rial?

El expediente tiene su origen en una serie de robos bajo la modalidad de “escruche”, es decir, ingresos a viviendas en ausencia de sus propietarios, ocurridos en zonas como Villa Adelina, Castelar y Martínez. La investigación determinó que se trataba de hechos organizados, lo que agravó su situación procesal.

Morena ya había atravesado un período de detención previa. Tras incumplir las condiciones de una libertad otorgada anteriormente, como presentarse en la fiscalía, realizar tratamiento psicológico y justificar sus ingresos, la Justicia le revocó ese beneficio en septiembre de 2025.

A partir de allí, se le dictó prisión preventiva y permaneció cinco meses detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena, un antecedente que también pesó en la resolución final. Así, con la condena ya definida, se abre una nueva etapa para Morena Rial, marcada por el cumplimiento de la pena, pero también por la posibilidad de recuperar su libertad en un plazo más corto del que se preveía inicialmente.

