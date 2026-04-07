A los 72 años: llora el espectáculo por lo que se supo de Raúl Taibo

El reconocido actor supo ser la cara de las telenovelas argentinas.

Durante décadas fue uno de los rostros más emblemáticos de la ficción argentina, pero desde hace años el actor Raúl Taibo, decidió alejarse de la escena artística y refugiarse en su intimidad. El actor, que hoy tiene 72 años, supo conquistar al público con recordadas telenovelas como Una voz en el teléfono, Esos que dicen amarse, Por siempre mujercitas, 90 60 90 modelos, Campeones de la vida, 099 Central, Culpable de este amor, Los Roldán y Amor en custodia, entre muchos otros proyectos que lo consolidaron como figura central de la televisión local.

Su última aparición artística fue en 2019, cuando formó parte de la obra teatral Perfectos desconocidos en calle Corrientes. Desde entonces, optó por un perfil bajo. Se sabe que dedica gran parte de su tiempo a la crianza de su hija Francesca, fruto de su relación con su pareja Mercedes, y a actividades vinculadas al desarrollo espiritual. En estos años trascendió que se volcó al chamanismo, terapias holísticas y prácticas de meditación, alejándose del ritmo intenso del espectáculo.

"Soy un papá distinto. Francesca me muestra mi sombra, lo que no puedo. Antes jugaba horas y horas en el suelo y ahora me cuesta. Igual ella es benévola, una maestra. Lo entiende. Parece que me contuviera a mí. Es una evolucionada. Conmigo juega de otra manera, como si se diera cuenta que tiene un papá mayor. Ser papá a los 62 no es lo mismo que a los 33, cuando nació Antonella”, dijo en una de sus últimas entrevistas

¿Dónde vive ahora Raúl Taibo?

Quien recientemente aportó novedades sobre su presente fue Carolina Papaleo, compañera de elenco y amiga cercana desde que compartieron protagonismo en Una voz en el teléfono. La actriz recordó el vínculo que mantienen hasta hoy y aseguró que, aunque no se vean seguido, conservan una tradición muy especial.

"Nosotros con Raúl tenemos ya como una rutina: el 17 de enero cumpleaños él y yo lo llamo, y entonces se acuerda obviamente de que el 19 es mi cumpleaños, dos días después. Entonces el 19 me llama. Tenemos eso de que cada año siempre ocurre. Puede ser que también se dé otro contacto en el año, como una vez que había soñado con él, lo llamé y le dije: “¡Ay, soñé con vos!”. Una cosa así. Pero siempre tenemos el mensaje de los cumpleaños en enero, eso no falla y es nuestra cábala", dijo sobre su relación con el actor.

"Desde la pandemia que ya no lo veo; además está súper instalado afuera, con una nena chiquita, así que no", dijo Papaleo. "Creo que en Mendoza tiene hecha como una cabaña, una casa. Y él siempre que se va, se va a la montaña, siempre. Estaba ahí en Mendoza, muy instalado. Ahora no sé, porque la última vez que hablé, creo que en los dos últimos cumpleaños, me parece que ya estaba en Buenos Aires. O por lo menos vino a Buenos Aires, no sé si después se fue", cerró sobre el destino en el que viviría el actor.