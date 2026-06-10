La famosa argentina que "está prohibida" en la TV Pública.

Lali Espósito brilló como nunca en sus útlimos dos espectáculos brindados en el Estadio Monumental, con una gran cantidad de gente que se aglutinó allí para ser parte de una auténtica fiesta de la música, no solo para bailar al ritmo de sus mejores temas, sino también para ser partícipe de sus discursos socio-políticos (como el pedido de un minuto de silencio por las víctimas de femecidios) hasta un auténtico homenaje al "Indio" Solari, luego de que el artista falleciera a los 77 años este viernes 5 de junio.

Su actuación fue materia de análisis por parte de los medios de comunicación, más aún teniendo en cuenta su clara postura política. Sin embargo, según trascendió, hay una señal que la tiene vetada. Tanto a ella, como a cualquier cosa relacionada con ella: la TV Pública.

Lali Espósito deslumbró a todos en sus dos recitales en River este 6 y 7 de junio.

Lali Esposito, prohibida en la TV Pública

Esto fue revelado con Lucca Melpi en No Damos Abasto, el programa que Anamá Ferreira conduce en Love Streaming. "Yo trabajé en la TV Pública, que la tienen prohibida a Lali. Ayer lo escuché a Guille Barrios decir que en la TV Pública está prohibida Lali", apuntó el panelista. "¿Por qué está prohibida Lali?", consultó una de sus compañeras. "Porque no podés nombrarla, te dicen desde arriba".

"¿A quién?", soltó incrédula Anamá. "Lali no se puede ni nombrar en la TV Pública", insistió el joven periodista, quien remarcó: "Trabajé ahí y tenía un montón de noticias para contar de Lali, siempre que llevaba me decían 'No, Lali está prohibida'". Esto tomó por sorpresa a la mujer nacida en Brasil, así como también a muchos en los comentarios.