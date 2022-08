El director de "WandaVision", cerca de hacerse cargo de la próxima película de "Los 4 Fantásticos"

El estadounidense Matt Shakman, conocido por su trabajo como director de "WandaVision", la exitosa y primera incursión del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el terreno del formato televisivo, se encuentra en conversaciones con los estudios pertenecientes a Disney para ocupar el rol de realizador en la próxima película de "Los 4 Fantásticos", que funcionará como un reinicio de la historia que ya fue llevada al cine en tres ocasiones.

Según informó el sitio especializado Variety, se trataría del reemplazo casi definitivo de Jon Watts, autor de las tres entregas de "Spider-Man" protagonizadas por Tom Holland que forman parte del UCM, quien había sido anunciado en ese rol pero finalmente fue desvinculado del proyecto el pasado abril.

Por su parte, y además de haber trabajado en "WandaVision", Shakman llega con una trayectoria que lo tuvo como director de episodios de otras reconocidas series como "The Great", "Succession", "The Boys", "Billions", "Game of Thrones", "Fargo" o "It's Always Sunny in Philadelphia", mientras que ya fue fichado para encabezar la cuarta cinta del "reboot" de "Star Trek" iniciado en 2009.

La aparición de su nombre entre los candidatos para "Los 4 Fantásticos" tuvo un excelente recibimiento por parte de las y los seguidores del UCM, y cuenta con la clara ventaja dentro de las filas de Marvel tras recibir una nominación a Mejor dirección y otra a Mejor miniserie en los premios Emmy por la tira protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata y Paul Bettany como Vision.

Poco se sabe todavía del filme, que fue anunciado en la última edición del San Diego Comic-Con en julio, cuando Kevin Feige -el CEO de Marvel Studios- confirmó que será el primer título de la Fase 6 del UCM, con lanzamiento previsto para noviembre de 2024.

Hasta el momento, el único indicio sobre el elenco está enfocado en John Krasinski ("The Office", "Un lugar en silencio"), quien encarnó -para la grata sorpresa de cientos de fans- a Reed Richards, el líder del cuarteto de superhéroes, en "Doctor Strange en el multiverso de la locura", filme de Sam Raimi estrenado en mayo de este año.

Sin embargo, se desconoce si Krasinski volverá a tomar el rol de Mr. Fantastic, así como el resto de los intérpretes que darán vida a la Mujer Invisible, la Antorcha Humana, la Cosa y el Doctor Doom, el eterno villano del equipo.

"Los 4 Fantásticos" debutaron en forma de cómics en 1961, creados por Stan Lee y Jack Kirby, y aunque se transformaron en una de las marcas más preciadas por Marvel y más queridas por el público, no lograron hasta el momento consagrarse en sus adaptaciones a la pantalla grande, y el proyecto del UCM espera dar vuelta la racha.

En ese sentido, el primer intento de trasladar la trama al cine fue en 1994 de la mano de Oley Sassone como director y con guion de Craig J. Nevius y Kevin Rock, aunque nunca fue estrenada de manera oficial y de la que hoy en día sólo quedan algunas copias que circulan en la web para su descarga ilegal.

Más tarde, en 2005 y 2007 fue el turno de las más recordadas adaptaciones: primero con "Los 4 Fantásticos" y después con "Los 4 fantásticos y Silver Surfer", de Tim Story y con los protagónicos de Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian McMahon.

La última vez que se los vio en cines fue en una muy mal recibida versión lanzada en 2015 y dirigida por Josh Trank, que contó con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell y Toby Kebbell en los papeles principales.

