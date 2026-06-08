Eduardo Feinmann destrozó a Javier Milei: "No puedo entender"

Carlos Alberto Solari, el Indio, murió este viernes 5 de junio a los 77 años y su partida sacudió al país entero. Referente indiscutido de la música popular argentina, fue despedido por una multitud durante el velorio celebrado el domingo, donde la cantidad de personas presentes generó una fila que llegó a extenderse por cerca de 70 cuadras.

A pesar de lo movilizante del hecho, desde el Gobierno no solo se negaron a ofrecer el Congreso o cualquier otro espacio público a término para realizar el adiós, sino que tampoco decretaron día de duelo alguno (lo cual se acostumbra a hacer cuando una figura de gran relevancia fenece). Esto produjo un enojo muy marcado en buena parte de la sociedad, sobre todo en los ricoteros, algo que se traduce en un enorme costo político para Javier Milei.

El Indio Solari falleció este viernes 5 de junio.

Al respecto se expidieron varios periodistas, incluyendo a Eduardo Feinmann quien, en lugar de defender al Ejecutivo por la decisión, hizo todo lo contrario: lo criticó por ganarse un problema de manera completamente gratuita.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Javier Milei?

"No puedo entender como el Gobierno Nacional como mínimo no hizo un día de duelo. ¿Qué le costaba? Un día de duelo nacional. No lo hicieron", señaló tajante el reconocido trabajador de prensa, con gestos y silencios que acompañaban su discurso tan contundente contra el oficialismo.

En esa misma línea, ponderó que "todo el aprovechamiento político lo hizo Axel Kiciloff, sin duda", luego de que el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictara "tres días de duelo provincial" por la pérdida física de uno de los grandes íconos del rock que tuvo nuestra patria.