Eduardo Feinmann acusó de delincuente a Manuel Adorni tras las declaraciones sobre su patrimonio al aire.

Durante una entrevista en La Nación+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que omitió parte de sus ahorros en declaraciones previas y argumentó que provenían de dinero heredado y ganancias cripto. La noticia impactó rápidamente en los medios y los periodistas no dudaron en opinar sobre el hecho. En este contexto, Eduardo Feinmann acusó de delincuente al funcionario oficialista al aire.

En una transmisión de A24, el periodista comentó: “En un momento él confiesa un lavado de activos que es un delito. Él dice que tenía plata negra y la blanqueó”.

Luego sumó: “Introdujo esa plata negra en el mercado formal y ese es el típico delito de blanqueo de capitales. A confesión de parte, reveló de pruebas ¿Quién lo asesoró? ¿Fue Ledezma él que lo asesoró? Anda y deci eso”.

Manuel Adorni nuevamente en el centro del ojo público

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un grave escándalo judicial y político por presuntas irregularidades y omisiones en sus declaraciones juradas, lo que derivó en investigaciones por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Tras rectificar su declaración jurada y alegar inversiones en criptomonedas previas a su ingreso a la función pública durante una entrevista en La Nación+, la Justicia sospecha de omisión maliciosa y evasión, ya que no había declarado estos fondos anteriormente.

Por otro lado, la oposición impulsa sesiones especiales para interpelar a Adorni. En la Cámara de Diputados, se solicitó un debate para avanzar en una moción de censura y pedir la destitución de sus cargos en el gobierno. Asimismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel le exigió que se presente en el Senado para brindar su informe de gestión. Ahora el caso continúa y se investiga la procedencia real de su patrimonio. Además, se puso bajo lupa los negocios y propiedades de su entorno, incluido su hermano.