Eduardo Feinmann justificó la represión policial durante la marcha por la Ley de Tierras: "Sabemos quiénes son"

El periodista Eduardo Feinmann buscó justificar en la última emisión de Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce por Radio Mitre, la violenta represión que la Policía y a Gendarmería ejercieron durante la marcha por la Ley de Tierras, asegurando que un grupo de manifestantes lanzó “toneladas de piedras” y generó “horas de alta violencia”.

“Todo lo que vimos ayer fue horas y horas de alta violencia, de piedras, botellazos, incendios. Violentos tiraron toneladas de piedras a la Policía y a la Gendarmería. No sé si fueron 14, habrá sido una tonelada, no sé, media tonelada. Pero la cantidad de piedras que tiraron fue una cosa muy impresionante”, dijo el conductor. Además, recapituló: “Todo arrancó muy pacífico, eso es lo que prevé la Constitución Nacional. El tema es cuando se mete un grupo de violentos para pudrir absolutamente todo”.

La marcha por la Ley de Tierras fue multitudinaria.

Feinmann le apuntó a los medios opositores

El periodista, tras esto, apuntó directamente contra “los medios kirchneristas” y cuestionó la cobertura de la jornada. “Ayer era muy impresionante ver a los medios kirchneristas hablando de fuerzas del régimen con una brutal represión, ¿no? Llegué a escuchar a un tipo en la calle, un movilero, decir que la Policía había roto las veredas y habían dejado las piedras en la calle para fabricar una escena de alta violencia. ¡Dios mío! Es increíble. Le echaron la culpa a la Policía", señaló.

En su análisis, Feinmann insistió en la identificación de los responsables: “Más de cinco horas de violencia extrema por un grupo de manifestantes al grito de ‘la patria no se vende’ y ‘vamos a volver’. Cuando el grito de ‘vamos a volver’, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos quiénes son. La verdad, no fue todo pacífico, desgraciadamente”.