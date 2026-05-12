¿Diego Leuco y Carina Zampini tuvieron un romance? Qué dijeron los conductores de La Peña de Morfi

Carina Zampini y Diego Leuco reaccionaron entre risas cuando les preguntaron si existió un romance entre ellos

La llegada de Diego Leuco y Carina Zampini a La Peña de Morfi volvió a despertar rumores sobre el vínculo entre ambos conductores. En medio de la expectativa por la nueva etapa del programa de Telefe, los periodistas fueron consultados sobre las versiones de romance y respondieron con humor durante una entrevista televisiva.

La pregunta sobre el supuesto romance entre Diego Leuco y Carina Zampini

La charla se dio en el programa de Verónica Lozano, donde la conductora decidió ir directamente al tema que desde hace meses circula en redes sociales. “¿Hubo amor entre ustedes?”, preguntó sin rodeos, generando sorpresa y risas en el estudio.

Lejos de esquivar la consulta, Carina Zampini y Diego Leuco eligieron responder con complicidad y humor. “¿Vos querías un shippeo acá?”, lanzó la actriz y conductora entre risas mientras miraba a su compañero.

Por su parte, Diego Leuco siguió el juego y agregó: “A mí me hubiese venido bien, un poco me levanta”. La reacción de ambos rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos seguidores retomaron las especulaciones sobre una posible historia sentimental.

Por qué surgieron los rumores sobre Carina Zampini y Diego Leuco

Las versiones sobre un supuesto romance entre Diego Leuco y Carina Zampini no comenzaron ahora. Desde hace tiempo, usuarios de redes sociales comentan la química que ambos muestran en pantalla y en distintas apariciones públicas.

El rumor tomó mayor fuerza luego de que compartieran un programa de verano en Luzu TV. Allí, la buena relación y la naturalidad entre ambos generaron comentarios constantes entre los seguidores, que comenzaron a “shippearlos” y a imaginar una relación más allá de lo laboral.

Durante la entrevista, Zampini incluso anticipó que las repercusiones volverán a multiplicarse. “A partir de este momento va a pasar que mis seguidoras en dos segundos y medio van a empezar un shippeo”, comentó entre bromas.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió de manera tajante las versiones. Ambos prefirieron mantener el tono relajado y evitar definiciones concretas sobre el vínculo personal que mantienen fuera de cámara.

Cómo es la nueva etapa de La Peña de Morfi en Telefe

Mientras tanto, toda la atención también está puesta en el desempeño de la dupla en La Peña de Morfi, uno de los ciclos más emblemáticos de los domingos en la televisión argentina.

La nueva temporada comenzó en abril de 2026 y mantiene la esencia que convirtió al programa en un clásico: música en vivo, cocina e invitados especiales. Además, esta edición tiene un significado especial porque celebra los diez años al aire del ciclo creado por Gerardo Rozín.

Tras la entrevista televisiva, las redes sociales volvieron a llenarse de comentarios y mensajes sobre el vínculo entre ambos periodistas

En este contexto, Carina Zampini regresa a un formato que conoce bien, ya que había trabajado anteriormente junto a Rozín. Ahora, la conductora compartirá la pantalla principal con Diego Leuco, en una apuesta de Telefe que busca combinar frescura, entretenimiento y cercanía con el público.

La química entre ambos aparece como uno de los principales atractivos de esta nueva etapa. De hecho, las bromas sobre el supuesto romance no hicieron más que aumentar el interés de los televidentes en la dupla.

El “shippeo” que volvió a crecer en redes sociales

Tras la entrevista en Telefe, las redes sociales volvieron a llenarse de comentarios sobre la relación entre los conductores. Muchos usuarios destacaron la complicidad y el ida y vuelta que mostraron al responder la pregunta sobre el supuesto romance.

Aunque no hubo confirmaciones, el tema volvió a instalarse entre los seguidores del programa y promete seguir dando que hablar durante las próximas emisiones de La Peña de Morfi. Mientras tanto, la dupla parece apostar a mantener ese juego de humor y cercanía que tanto repercute entre el público.