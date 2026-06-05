En el programa Antes Que Nadie de Luzu TV decidieron esperar al final de la emisión para comunicar el fallecimiento del Indio Solari.

Carlos Alberto Solari (más conocido como el Indio Solari), falleció este viernes 5 de junio a causa de un paro cardíaco tras luchar durante varios años contra la enfermedad del Parkinson. Los medios dedicaron una cobertura especial para homenajear al histórico músico. Sin embargo, en el programa Antes Que Nadie de Luzu TV, decidieron esperar al final de la emisión para comunicar la noticia y el conductor Diego Leuco decidió revelar el por qué.

En este contexto, el conductor Diego Leuco explicó: “No somos un programa informativo pero siempre tratamos también de estar al día y de contar las últimas novedades, sobre todo las que son así importantes, trascienden por ahí la agenda cotidiana o la agenda habitual de los noticieros, hoy hay una noticia importante, será la noticia del día y seguramente de la semana. Hay muchísima gente muy triste y muchísimos fanáticos, murió hace muy poquitas horas el Indio Solari”.

Además agregó: “En el medio del programa empezó a surgir el rumor, lo estuvimos chequeando, estuvo también todo el equipo de Resumido chequeando, está subido a las redes de Resu la noticia desde hace ya un rato. Nosotros lo teníamos confirmado pero queríamos esperar al final del programa como hacemos siempre”.

La escena argentina se encuentra conmocionada tras la muerte del Indio Solari

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio Solari, falleció a sus 77 años tras luchar durante años contra la enfermedad del Parkinson. Reveló su diagnóstico antes de arrancar su show en Tandil en 2016 y expresó en el escenario ante más de 100.000 espectadores: “Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero aquí estoy”.

En ese sentido, el músico siempre tuvo cierta libertad para hablar de su enfermedad. Asimismo mencionó cómo la enfermedad limitó su movilidad, llegando incluso a utilizar un bastón para poder moverse.