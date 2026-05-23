Diego Capusotto apareció en un móvil y descolocó a todos con su comentario.

Durante los móviles puede pasar de todo, incluyendo cruzarse con algún famoso y que se genere una interacción de forma imprevista, tal y como ocurrió con Diego Capusotto este último viernes 22 de mayo por la mañana.

El reconocido humorista fue captado por las cámaras de Argentina 12, quienes estaban mostrando la intensa actividad en Aeroparque producto de un nuevo fin de semana largo. "Este es Diego Capusotto", lanzó uno de los miembros del panel tras divisar al hombre que hizo reir a muchos con sus famosos sketches, algo que también divisó el notero.

Si bien en un primer momento quiso acercarse a él, su cara de pocos amigos advertía que no gozaba de la mejor de las paciencias. Aún así, cuando parecía que iba a irse sin prestar declaración alguna, lanzó: "Voy a comprar falopa". Desde luego, esto hizo explotar en carcajadas a los periodistas en el estudio. "Voy a comprar falopa y no puedo mirar, voy a comprar falopa amigo", subrayó el capocómico, acercando su cara a la lente de forma bizarra, fiel a su estilo.

¿Qué estaba haciendo Diego Capusotto en Aeroparque?

Diego Capusotto viajó este viernes 22 de mayo a Mendoza para presentar, desde las 22, una obra llamada "Tirria". Se trata de una comedia negra disparatada que tiene como ingredientes el absurdo y la tensión, una combinación que es clásica del repertorio del cómico.

Diego Capusotto presentó Tirria en Mendoza.

La función fue de 90 minutos y tomó lugar en el Teatro Mendoza, ubicado en San Juan 1427. En la Ciudad de Buenos Aires tuvo una destaca recepción, por lo que se espera que en Cuyo también sea bien recibida por la crítica especializada.