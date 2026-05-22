Trump tomará juramento a Warsh el viernes para que dirija la Reserva Federal de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Kevin Warsh, que pronto prestará juramento como presidente de la Reserva Federal, testifica ante una audiencia de confirmación del Comité Bancario del Senado en el Capitolio en Washington, D.C., EEUU

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará juramento a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal este viernes en la ‌Casa Blanca, dijo el jueves ‌el Gobierno.

Warsh fue confirmado para el cargo en una votación el 13 de mayo que siguió casi la línea del partido. Sucederá a Jerome Powell como jefe del banco central, aunque el mandato específico de Powell como gobernador de la Fed se extiende hasta enero de 2028.

Warsh, de 56 años, ejercerá un mandato de cuatro años como presidente y uno de 14 años ​como gobernador de la ⁠Fed. Trump lo seleccionó como baluarte contra nuevas subidas de tasas. Warsh ‌lleva tiempo expresando su deseo de bajar las tasas al ⁠tiempo que recorta el balance de la ⁠Fed.

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Tomará posesión de su cargo mientras el resto de gobernadores contemplan subir las tasas para frenar la inflación provocada por la guerra de Trump contra ⁠Irán. La mayoría de los responsables de política monetaria de la ​Fed, en su reunión del 28 y 29 de ‌abril, consideraron que "probablemente sería apropiado endurecer algo ‌la política monetaria" si la inflación se mantiene persistentemente por encima ⁠del objetivo del 2% del banco central, según las actas de la reunión publicadas el miércoles.

Warsh ya fue descartado para el cargo en 2017, durante el primer mandato de Trump. Gobernador de la Fed entre 2006 y ​2011, fue ‌el miembro más joven de la junta, con 35 años, cuando fue nombrado por primera vez en el Gobierno de George W. Bush.

Es probable que se enfrente a un intenso escrutinio como presidente de la Fed. Trump se enfrentó a Powell por no ⁠bajar las tasas, apodándolo "Demasiado Tarde" y refiriéndose a él como un "imbécil".

El Gobierno de Trump sugirió abiertamente que la Fed debería ser menos independiente de la Casa Blanca y armonizar la política monetaria con la agenda fiscal del presidente. Warsh, durante las audiencias de confirmación, se adhirió a muchas de las mismas políticas que los funcionarios de Trump, pero afirmó que mantendría su autonomía respecto a la Casa ‌Blanca.

El gobernador de la Fed Stephen Miran dejará su puesto en la junta el mismo día o poco antes de que Warsh tome posesión de su cargo. Miran se tomó una excedencia como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca de Trump para cubrir una vacante en la Fed.

Permaneció ‌en ese cargo más tiempo del previsto mientras los fiscales investigaban a Powell y a la Fed por el costo de la renovación de la sede del banco ‌central en Washington ⁠DC. Un juez federal criticó duramente el caso y el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis bloqueó el ​nombramiento de Warsh en protesta por la investigación.

Los fiscales archivaron la investigación en abril y Tillis levantó su bloqueo a la nominación.

Con información de Reuters