Diego Capusotto reveló "su lado C" en la ciudad de Bariloche

Diego Capusotto acompañado por la periodista Nancy Giampaolo ofreció una charla abierta en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, donde el artista reveló su lado C “lo que no verás en las redes”.

En el encuentro que se llevó a cabo anoche en en teatro La Baita de la localidad patagónica, Capusotto fue entrevistado por Giampaolo y brindó detalles sobre sus personajes y entretelones que el público no conoce "del “lado oculto” que tiene “todo artista”.

Bajo la producción de Damián Sequeira, la noche estuvo cargada de anécdotas, problemas, alegrías, tristezas y eventos inesperados en torno a la trayectoria y la vida personal de la popular figura.

La propuesta combina material audiovisual sobre el artista (desde sus tiempos en "Cha Cha Cha" a "Peter Capusotto y sus videos", pasando por "Todo x 2 pesos"), con pasajes de su biografía personal, además del diálogo con el público presente.

“Hice lo correcto porque era lo que tenía ganas de hacer. En términos públicos, he transitado por cosas en televisión que no me han gustado como espectador, aunque cuando intervine la pasé bien”, expresó el artista en una entrevista exclusiva con Giampaolo para el portal Mogambo.

“Hubo un programa en el que laburé que era una porquería, pero puesto a optar entre estar en una oficina o estar haciendo ese programa, reafirmé la elección de la segunda alternativa”, aseguró.

Ante el éxito de la primera función barilochense, se decidió agregar una segunda que se llevará a cabo esta noche a partir de las 21:30 en el mismo recinto.

Las charlas abiertas entre Capusotto y Giampaolo comenzaron en noviembre pasado en Buenos Aires, partiendo de una dinámica que el comediante sintetizó en charla con Télam.

"Esto que hacemos con Nancy es interesante en términos que todo lo que digo en la charla es verdad y parece una mentira; y el teatro sería más o menos parecido, una mentira contada como verdad, entonces funciona como si fuera un espectáculo", dijo entonces .

Desde allí se sucedieron los conversatorios en distintas salas del país en una serie que ahora y tras pasar por Bariloche, seguirá el sábado en el Cine Teatro Español de Neuquén y el domingo por Casa de la Cultura de General Roca.

Desde la semana próxima los encuentros serán en el Teatro Rossini de 9 de Julio (el 6), Teatro Municipal Aguiar de San Nicolás (el 7), Constantino de Bragado (el 14), La Ranchería de Junín (el 15) y Agrupación Artística de Chivilcoy (el 16).

Con información de Télam