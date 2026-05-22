La zona de Zaporiyia controlada por Rusia registra apagones

Un militar ucraniano camina por una calle cerca de la ciudad de Oríjiv, en la línea del frente

​La parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia sufría cortes ‌de electricidad de ‌emergencia el viernes, según declaraciones del gobernador designado por Rusia, Yevgueni Balitski, recogidas por el periódico Kommersant.

Sin embargo, las infraestructuras críticas funcionaban con normalidad, según Balitski, que no ofreció más detalles, según Kommersant.

Por otra parte, el jefe ​designado por ⁠Rusia de las zonas de la región ‌meridional de Jersón controladas por las ⁠fuerzas rusas, Vladimir Saldo, ⁠dijo en Telegram que nueve zonas quedaron desconectadas de la red eléctrica tras ataques con drones.

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En ⁠las primeras horas de la mañana ​del viernes, los sistemas de defensa ‌rusos estaban trabajando para ‌repeler ataques con drones sobre Moscú, la ⁠cercana región de Yaroslavl y la región de Leningrado, en el noroeste, según informaron las autoridades locales a través de la ​aplicación ‌de mensajería Telegram.

Se derribaron cuatro drones que se dirigían a Moscú y se desplegaron servicios de emergencia en la zona, según dijo el alcalde Serguéi Sobianin ⁠en Telegram, sin dar más detalles. No hubo víctimas en las regiones de Yaroslavl y Leningrado, según informaron los gobernadores locales.

Las tres regiones, que albergan importantes infraestructuras energéticas rusas, también fueron objeto de ataques con drones esta semana. En ‌total, Rusia derribó 217 drones durante la noche, informó la agencia de noticias Interfax, basándose en la información del Ministerio de Defensa.

En la región de Sumy, al norte de Ucrania, once ‌personas resultaron heridas en bombardeos rusos y ataques con drones, entre ellas un niño de 13 ‌años, informó ⁠la policía ucraniana en Telegram.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las ​informaciones sobre la actividad militar.

Con información de Reuters