El video viral de Brandoni que circula en redes: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto"

Está circulando un fuerte video protagonizado por Brandoni tras su muerte.

Tras su muerte, comenzó a circular un fuerte y emotivo video de una de las películas protagonizadas por Luis Brandoni. El fragmento corresponde a Mi obra maestra, film que encabezó el difunto actor junto a Guillermo Francella.

En el mismo se puede observar un mensaje en donde Renzo Nervi (Brandoni), un salvaje pintor, simuló su muerte para subir las ventas de sus cuadros. Simulando un falso deceso y asegurando que si la gente veía ese video era porque ya estaba "muerto", las palabras del personaje de Brandoni volvieron a resonar este 20 de abril con la efectiva partida del legendario Beto.

Las palabras de Brandoni en Mi obra maestra: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto"

"Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto. ¿Por qué trabajan? ¿Para comprar cosas? ¿Para salir de vacaciones? La esclavitud no se terminó, ahora se llama trabajo. El estudio en la Universidad es todo al pedo, bruto y culto dos veces bruto. Este lugar no tiene solución porque si el país entero apoya el culo en un sillón frente al televisor para ver a 22 millonarios corriendo atrás de la pelota no hay esperanza".

"Las ideologías ya no existen, existe el hombre. El hombre concreto que actúa así o asá. El hombre no proviene del simio, es un simio parado que caga sentado. Y ahora lo más importante de todo, de tan pesimista que soy, soy optimista porque los extremos se tocan y el frío quema. Y váyanse todos a la mierda, chau".