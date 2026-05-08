Cristina Pérez rompió el silencio tras los dichos de Adorni que la involucran: "Con respecto a los viajes..."

Cristina Pérez le respondió a Manuel Adorni.

La tensión entre Cristina Pérez y Manuel Adorni escaló fuerte en las últimas horas y dejó expuesta una interna inesperada entre dos personas que hasta hace poco mantenían una relación de confianza y cercanía. Todo explotó después de unas declaraciones del funcionario en una entrevista con Alejandro Fantino, donde habló de una supuesta “traición” vinculada a la cobertura periodística de las investigaciones sobre su patrimonio y sus viajes al exterior.

Adorni le habí lanzado una indirecta a Cristina Pérez

Aunque Adorni nunca mencionó nombres directamente, en redes sociales rápidamente interpretaron que se refería a Cristina Pérez. El funcionario se mostró molesto por las críticas recibidas alrededor de uno de sus viajes y lanzó una frase que hizo mucho ruido: “Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes”. Incluso, dejó entrever que esa persona había estado cerca de acompañarlo.

La respuesta de Cristina Pérez

La respuesta de la periodista no tardó en llegar y fue mucho más dura de lo que muchos esperaban. Durante una editorial en Radio Rivadavia, Pérez decidió hablar directamente del tema y dejó una frase que impactó de lleno en el Gobierno. “En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”, disparó al aire.

Lejos de esquivar la polémica, la conductora defendió su trabajo periodístico y explicó que desde el primer momento le pidió explicaciones públicas y privadas sobre las investigaciones judiciales vinculadas a sus gastos y viajes. “Tengo la tranquilidad de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público”, sostuvo, dejando en claro que nunca ocultó su postura.

Uno de los puntos más fuertes de su descargo estuvo relacionado con el concepto de lealtad. Pérez rechazó de manera contundente la idea de que cuestionar a un funcionario sea una traición. “¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? Yo no creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que dice la verdad”, lanzó, marcando una distancia total respecto a la mirada del funcionario.

Además, aclaró que la polémica nunca pasó por el destino elegido para viajar, sino por el origen del dinero utilizado. “Los viajes empezaron a ser noticia cuando trascendió que habían sido pagados con dinero en efectivo, porque la investigación busca justamente el origen de esos fondos”, explicó.

La periodista también sorprendió al revelar detalles de conversaciones privadas que mantuvo con Adorni antes de que estallara el escándalo. Incluso contó que llegó a recomendarle no viajar a determinados destinos por cuestiones políticas y de contexto internacional.

Lo que parecía una simple diferencia periodística terminó transformándose en un enfrentamiento abierto que dejó heridas visibles entre dos figuras que durante años compartieron espacios y cercanía. Y esta vez, la pelea ya dejó de ser política para pasar a un plano mucho más personal.