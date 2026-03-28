La vuelta de CQC: revelan la oferta y las respuestas de los históricos integrantes

Hubo propuesta para la vuelta de CQC.

Cada vez que se menciona a CQC, el mítico programa conducido por Mario Pergolini, la nostalgia aparece sola. El formato marcó una época en la televisión argentina y, desde entonces, cualquier rumor sobre su regreso genera expectativa. En las últimas horas, sin embargo, se conoció una historia que muestra lo cerca que estuvo de volver.

La propuesta para el regreso de CQC

Todo surgió a partir del relato de Clemente Cancela, uno de los noteros que formaron parte del ciclo, quien contó detalles desconocidos sobre una propuesta que recibieron el año pasado. La idea, según explicó, no era relanzar el programa como tal, sino hacer una publicidad con los históricos integrantes, recreando la estética clásica de CQC.

Contactaron a los míticos noteros de CQC.

La propuesta incluía que los noteros se volvieran a vestir como en aquellos años, apelando al factor nostalgia y al reconocimiento inmediato del público. Un guiño que, en teoría, podía generar impacto y abrir la puerta a algo más grande.

La negociación que hizo caer la vuelta de CQC

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Cancela reveló que, desde el grupo, entendieron que se trataba de algo “icónico” y que podía tener repercusión, por lo que decidieron pedir una remuneración acorde.

“Le dijimos: esto para nosotros es medio icónico, puede tener un rebote. Pedimos un dinero…”, relató en Urbana Play. Pero la respuesta que recibieron no fue la esperada.

“…y nos ofrecieron un pancho y una coca”, remató, con ironía, dejando en claro el descontento con la propuesta económica. La frase rápidamente se viralizó y se convirtió en síntesis de una negociación fallida.

El propio Cancela también explicó cómo terminó la historia. “La publicidad no está en ningún lado. Todos nos la jugamos, pedimos por demás y nos ofrecieron lo mínimo”, agregó, dejando en evidencia la distancia entre lo que esperaban y lo que finalmente se puso sobre la mesa.

Así, lo que podía haber sido un reencuentro cargado de nostalgia quedó en la nada. Sin acuerdo, sin campaña y sin regreso, al menos por ahora. Aun así, el interés sigue latente. Y como suele pasar con los clásicos, cada intento fallido no hace más que alimentar la ilusión de que, en algún momento, CQC vuelva a la pantalla con todas sus figuras.