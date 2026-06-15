La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la agenda política argentina debido a las polémicas sobre su situación patrimonial. Mientras avanzan los pedidos de explicaciones y cuestionamientos desde sectores oficialistas y opositores, el presidente Javier Milei optó por mantener su cargo político dentro del bloque de La Libertad Avanza. Esta noticia trascendió rápidamente a los medios tradicionales y no dudaron en dar su opinión negativa sobre el hecho. En ese sentido, el periodista Darío Villarruel criticó duramente al funcionario oficialista y la gestión de Milei al aire.
Durante una transmisión en vivo de Radio 10, el reconocido trabajador de prensa aseguró: “Yo creo y adelanto mi posición que el gobierno no soporta más tener a un tipo como Adorni que si se hubiese callado, no hubiese dicho nada, ahí podría decir ‘no pasa nada’, pero salió a enfrentar y mintió”.
Asimismo continuó: “Le hizo mentir al presidente, acá parece un tema menor pero el presidente quedó como un mentiroso, como un cínico y entre ellos se mintieron porque Milei dijo ‘yo ya vi todo’ y Adorni dijo ‘yo no le mostré nada’. Parecen como Tonto y Retonto, y en el medio de un país que esta navegando en una crisis económica sin antecedentes, de una crisis de valores, y una crisis de ‘tengamos un país normal’, una crisis de un gobierno que te castiga con los hechos y con las palabras”.
Las polémicas declaraciones de Manuel Adorni sobre su patrimonio
El jefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, enfrenta un fuerte escándalo político y judicial por una investigación de enriquecimiento patrimonial ilícito abrupto justificado con inversiones en criptomonedas y préstamos familiares. Como consecuencia derivó en imputaciones, pedidos de interpelación en el Congreso y momentos tensos internos dentro del oficialismo y sus aliados.