En C5N dieron un batacazo político inesperado sobre las elecciones: "Candidato".

Jorge Rial sorprendió con una revelación política durante su programa en C5N. El conductor afirmó que un importante empresario argentino tiene preparados "100 millones de dólares" para respaldar a un candidato de derecha de cara al escenario electoral, aunque aclaró que todavía no está definido quién será el elegido y que "no quiere que sea" Javier Milei.

En medio de un análisis sobre el denominado "círculo rojo", Jorge Rial aseguró que existe un poderoso empresario dispuesto a invertir una cifra millonaria para impulsar una nueva figura política dentro del espacio de la derecha. "Hablando del círculo rojo, me dijeron que hay un importante empresario que tiene 100 millones de dólares listos para apoyar a un candidato de derecha", afirmó el periodista.

Sin embargo, aclaró que ese proyecto todavía no tiene un nombre definido. "Todavía no saben cuál es", sostuvo, al tiempo que remarcó que el empresario no pretende respaldar al actual presidente.

La revelación de Jorge Rial en C5N

Durante su exposición, Rial señaló que el objetivo del empresario sería apostar por una alternativa dentro del mismo espacio ideológico, pero distinta a Javier Milei. "No quiere que sea Milei", enfatizó el conductor, quien agregó que el hombre de negocios ya comenzó a dar señales de su intención de involucrarse en la política. "Ya habló, hizo así y mostró un poquito. Está dispuesto", comentó.

En C5N dieron un batacazo político inesperado sobre las elecciones: "Candidato".

Finalmente, ante la consulta sobre quién sería ese empresario, Rial aportó algunos detalles, aunque mantuvo el misterio. "Vive en Argentina, creo que sí. Es un empresario de verdad", concluyó.