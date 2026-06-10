Baby Etchecopar criticó duramente al Gobierno de Javier Milei.

Baby Etchecopar realizó un nuevo editorial más que contundente contra el Gobierno de Javier Milei, de quien se mostó (y muestra) sumamente crítico desde hace ya un buen tiempo, debido a la crisis que azota al país en diferentes niveles: desde la política, por las internas que existen en el oficialismo, hasta la económica, la que repercute en el bolsillo de la gente.

Respecto de todo esto habló el reconocido periodista a la hora de abrir su más reciente programa de Basta Baby por A24, en su clásico preambulo con un micrófono de pie y un monólogo crudo sobre el panorama de la nación.

Baby Etchecopar durante su clásico editorial.

¿Qué dijo Baby Etchecopar sobre Javier Milei?

"Mientras no se pongan los huevos arriba de la mesa, que tendría que ser mañana mismo, dejense de pelotudear de cubrir a Adorni: de hablar pavadas en el Congreso; de poner el día del Indio Solari y los ricoteros; dejar de hacer estupideces que dan verguenza y ponerse a administrar", expuso primeramente el trabajador de prensa, visiblemente enojado.

En esa misma línea, sostuvo que pide "administrar" y no "gobernar" porque "es una palabra muy grande para ustedes, que no tienen ni partido político". Es por ello que pidió que un día dejen de pensar "en Vaca Muerta, en Aerolíneas, en los negocios" y que arranquen "primero por todo esto que hay". "Un pedazo repartíselo a los que tienen que comer, pero comer mañana, porque la gente mañana se levanta sin comer Milei", señaló.

Finalmente, apuntó para cerrar: "No me sirve que me diga 'el Gobierno anterior', usted está hace dos años ya".