Así era de joven Yanina Zilli: el antes y después de la famosa vedette de los '90

La exvedette decidió alejarse del espectáculo para priorizar su vida familiar y criar a sus hijos lejos de las cámaras.

Durante la década de los noventa, Yanina Zilli se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino gracias a su presencia en televisión y teatro de revista. Con una imagen que marcó una época y una vida rodeada de rumores mediáticos, la exvedette atravesó una transformación que hoy vuelve a despertar interés entre el público.

El salto a la fama de Yanina Zilli en los años '90

La carrera de Yanina Zilli comenzó con fuerza en una de las etapas más importantes de la televisión y el teatro de revista argentino. Gracias a su carisma y naturalidad frente a las cámaras, rápidamente logró destacarse en el ambiente artístico y compartir escenario con algunos de los capocómicos más populares de aquellos años.

Su imagen juvenil, el estilo fresco y una personalidad asociada a la figura de la “chica de pueblo” la transformaron en un símbolo de belleza de la época. Cada aparición en televisión generaba repercusión y alimentaba el interés de las revistas de espectáculos.

En pleno auge de su carrera, Zilli era una presencia habitual en programas de entretenimiento y producciones teatrales porteñas. Su popularidad trascendió rápidamente el escenario artístico y también se instaló en el mundo mediático por su vida sentimental y los rumores que la rodeaban.

Los romances y rumores que marcaron la vida de Yanina Zilli

La vida amorosa de Yanina Zilli fue uno de los temas más comentados por la prensa de espectáculos durante los años '90. Su nombre apareció vinculado a reconocidas figuras internacionales y del deporte, lo que generó titulares constantes en las revistas de la época.

Entre los romances y rumores más resonantes figuraron Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo, además de otros nombres ligados al fútbol y al ambiente artístico. Aquellas versiones alimentaron durante años el interés mediático alrededor de la exvedette.

Yanina Zilli, junto a Marcelo Tinelli. Crédito: captura de pantalla de Telefe

Con el paso del tiempo, la propia Zilli recordó parte de esas experiencias en distintas entrevistas y apariciones públicas. Sin embargo, lejos de enfocarse únicamente en ese costado mediático, actualmente busca mostrar una faceta más íntima y personal.

Su regreso a la exposición pública despertó nuevamente la curiosidad por conocer cómo era la vedette en sus años de mayor popularidad y qué ocurrió después de alejarse del centro de la escena.

El cambio de vida de Yanina Zilli tras dejar el espectáculo

En el momento más exitoso de su carrera, Yanina Zilli tomó una decisión inesperada: alejarse del mundo artístico para priorizar su vida familiar. La maternidad fue uno de los factores fundamentales detrás de ese cambio.

En 2001, a los 36 años, nació Ornella, su primera hija. Tiempo después también fue madre de Santino, quien actualmente tiene 18 años. A partir de entonces, comenzó una nueva etapa lejos del ritmo intenso de la televisión y el teatro porteño.

Yanina Zilli alcanzó gran popularidad en la televisión y el teatro de revista durante la década de los 90

En una entrevista brindada en 2005 a José Luis Colombero, la exvedette explicó cómo atravesó ese proceso. “Estaba cansada, quería cuidar a la nena. Después no paré, me puse bien físicamente y seguí. Con mi pareja nos pusimos un local de empanadas en Coronel Díaz”, relató.

Junto a Javier del Valle eligió construir una vida más tranquila y enfocada en la familia. Finalmente decidió radicarse en Mar del Plata y abandonar definitivamente las temporadas teatrales en Buenos Aires.

La nueva faceta empresarial de Yanina Zilli

Luego de probar distintos emprendimientos comerciales, Yanina Zilli encontró un nuevo rumbo profesional alejado de las cámaras. Con el paso de los años se volcó al mundo de la cosmética y abrió una sucursal de la franquicia de maquillaje Regina.

Esa transformación marcó un antes y un después en su vida. De figura central del espectáculo argentino pasó a convertirse en empresaria, manteniendo un perfil mucho más reservado que en sus años de fama.

Aunque el recuerdo de sus épocas doradas sigue vigente entre quienes la conocieron en la televisión de los '90, hoy Zilli apuesta a mostrar una versión distinta de sí misma, enfocada en la familia, los negocios y una vida lejos de la exposición constante.