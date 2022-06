La premiada banda británica de rock Muse lanza el nuevo single "Will of the People"

La premiada banda de rock británica Muse presentó el eléctrico "Will of the People", el nuevo corte de difusión del disco del mismo nombre que tiene fecha de lanzamiento prevista para el próximo 26 de agosto, y que ya tuvo dos adelantos previos a principios de este año con los singles "Compliance" y "Won't Stand Down".

"Es una historia de ficción ubicada en un metaverso, en un planeta gobernado por un Estado autoritario manejado por un algoritmo que se manifiesta a través de un centro de datos administrado por un banco que emite una divisa controlada por una población, en una ciudad que contiene un departamento de ficción en donde un hombre se despierta un día y piensa 'qué mierda esto'", explicó Matt Bellamy, el líder del grupo, sobre la propuesta de la canción, que también llega a las plataformas digitales acompañado de un videoclip dirigido por el animador y productor Tom Teller.

El álbum "Will of the People" será el noveno proyecto de estudio de Muse, nacida en Devon en 1994, desde su desembarco en la industria musical con el disco "Showbiz" en 1999, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Europa.

Mientras, la banda, también integrada por el baterista y percusionista Dominic Howard y el bajista Chris Wolstenholme, se prepara para el lanzamiento de este nuevo trabajo con varias fechas confirmadas en Estados Unidos y Europa para octubre, luego de que el mes pasado se presentaron a beneficio en el Apollo de Londres.

"Quisimos hacer estas presentaciones en teatros estadounidenses y europeos más pequeños en donde hace mucho no tocamos, antes de comenzar nuestra gira de 2023", adelantó el grupo en un comunicado sobre las citas ya pactadas en Los Ángeles, Chicago, Toronto, Nueva York, Ámsterdam, París y Milán.

Antes, Muse tendrá su paso por una larga lista de festivales en Europa, entre los que se encuentran el Rock Im Park de Nuremberg, el Isle of Wight Festival en Newport y el Ejekt Festival en Atenas, para junio; y el OpenAir suizo, el Beauregard Festival en Francia y el Mad Cool Festival español en julio.

A lo largo de su trayectoria, Muse obtuvo dos premios en los Brit Awards y otros dos Grammys a Mejor álbum de rock por "The Resistance" (2011) y "Drones" (2016), entre otros galardones.

Con información de Télam