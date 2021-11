Ecko: "Estamos trascendiendo como en su momento lo hizo el rock"

El rapero Ecko asegura que "cuando se dijo que nosotros éramos el nuevo rock, es porque todos los adolescentes de ahora nos escuchan y por el movimiento" que "está trascendiendo como en su momento lo hizo el rock nacional" desde sus orígenes.

"Son dos géneros distintos, pero el género urbano está trascendiendo como en su momento lo hizo el rock", sentencia el freestyler, ante una pregunta de Télam, sobre aquel debate aún vigente que inauguraron Trueno y Wos en "Sangría" cuando cantaron juntos que "te guste o no te guste, somos el nuevo rock n' roll, niño".

Télam: ¿Qué pensás cuando se habla de tu generación y se dice que son 'el nuevo rock'?

Ecko: Yo creo que no va a haber nada igual al rock y a la época del rock. Yo no la viví pero mi viejo que es rockero me la quiso inculcar. Obviamente tengo otros gustos musicales, pero él me contó acerca de cómo era toda esa época. Tenía otra mística, porque había un repertorio y no era como ahora que va cambiando todo el tiempo. Se trataba de discos y no de plataformas; las canciones se consagraban como clásicos. Obviamente que nosotros tenemos los nuestros, pero van saliendo otras nuevas que hacen que el público vaya variando. Creo que pasó algo parecido entre los adolescentes de ahora y los de la época de mi viejo. Cuando se dijo eso de que éramos el 'nuevo rock' era por eso, por lo que había pasado con el movimiento. Creo que son dos géneros distintos, pero que el género urbano está trascendiendo como en su momento lo hizo el rock".

T: Hoy te acompaña un grupo de músicos en vivo ¿Supuso un desafío hacerlo así?

E: Incursionar con la banda, con los pibes que vienen tocando en bandas de rock hace un montón de años, es obviamente un aprendizaje mutuo. Es llevarme yo mucha información de ese mundo y ellos llevarse información del nuestro, del rap, del reggaetón. Nunca imaginé que un rapero como yo iba a terminar tocando en un Cosquín Rock. Y es algo que pasó: hubo un choque de generaciones que en un principio fue cuestionado y el género urbano terminó en el Cosquín que era lo más argentino al palo que había. Pudimos lograr meternos ahí, que nos den ese aval y también fue importantísimo. Y tocar con banda es otra cosa, escuchar una batería y una guitarra sonando en vivo te eriza la piel.

T: Ustedes como movimiento lograron destacarse también por la unión y el respeto que se tienen entre todos. ¿Pensás que ya no podría pasar algo como lo que te pasó en una competencia en Bahía Blanca, donde no te trataron para nada bien?

E: Era picante ir de Buenos Aires a otras provincias. Estaba como el prejuicio del porteño. Creo que hasta hoy en día podría seguir pasando un poco también, no te creas que no. Pero esa batalla fue picante, estuvo buena. Ya me la venían agitando desde las rondas anteriores y yo ni siquiera había competido todavía con ellos ni los conocía y ya había gente que me la estaba agitando. Y a mí eso me encantaba, hasta el día de hoy me encanta. Si tengo que competir me gustan esas batallas donde está picante. Obviamente que ahora tengo otra madurez. En ese momento estaba enojado de verdad, tenía esa euforia. No lo estaba viviendo como un juego o como diversión. Lo estaba viviendo como que quería ganar en serio, poner mis dos huevos arriba del escenario y representar como tenía que ser. Hoy en día, obviamente, seguiría compitiendo con esa euforia, pero ya más desde un lado en el que lo encararía como que me divertiría un poco más. En ese momento, estaba con la cabeza que lo quería matar. Estaba para la guerra.

Con información de Télam