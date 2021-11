Comienza esta noche el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

La trigésima sexta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único clase A de Latinoamérica, comienza este jueves a las 18.30 con un gala especial para invitados en la que se proyectará el filme póstumo de Fernando "Pino" Solanas, "Tres en la deriva del acto creativo".

Dedicado a la memoria del realizador David "Coco" Blaustein, Mar del Plata ofrecerá este año una versión mixta que se podrá seguir de manera presencial en las funciones que se desarrollarán en complejos cinematográficos de la ciudad atlántica pero también llegará a todo el país a través del formato online para el visionado de las películas de forma libre y gratuita.

El ministro de Cultura, Tristán Bauer; el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo; el presidente del Festival, Fernando Juan Lima; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; la directora artística de la muestra, Cecilia Barrionuevo; el director argentino residente en Francia Gaspar Noé y la realizadora argentina-germana Jeanine Meerapfel, además de artistas y personalidades del mundo del cine local tomarán parte de la ceremonia de apertura, programada para las 18.30 en el teatro Auditorium sobre la rambla marplatense.

En este 2021 el certamen retoma la presencialidad luego de un 2020 absolutamente virtual, consecuencia de la pandemia y de las medidas de aislamiento y distancia social para mitigar la propagación del virus.

Mar del Plata conservará este año sus cuatro competencias centrales: la Internacional, con 12 películas de distintas extracciones geográficas que disputan los premios Astor Piazzolla, los principales que otorga el certamen; la Latinoamericana, con películas de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Perú, Chile y Venezuela; la Argentina y Estados Alterados, destinada al cine alternativo y de ruptura.

Y además traerá al público la posibilidad de acceder a estrenos de grandes autores del cine contemporáneo que aún no pasaron (o no llegarán a pasar) por las salas comerciales, como el ganador italiano del Oscar Paolo Sorrentino, que trae "Fue la mano de Dios", un filme armado sobre la presencia inspiradora de Diego Armando Maradona,

También se podrán ver las últimas películas de Denis Côté, que extrema su talento para el humor absurdo en la insólita "Hygiène sociale"; del maestro surcoreano Hong Sang-soo, que vuelve sobre su visitado tópico de las relaciones amorosas y afectivas en "In Front of Your Face"; y del tailandés Apichatpong Weerasethakul, referencia ineludible del cine de "autor" actual y que además de presentar en el país "Memoria" -una historia plagada de enigmas y misterios con Tilda Swinton como protagonista- animará una de las Charlas con Maestros, que en formato virtual y en vivo propone este año la muestra.

Habrá también una retrospectiva sobre la actriz japonesa Machiko Kyó y otra dedicada al actor y director norteamericano Clint Eastwood, junto con la premiere en el país de "Veneciafrenia", último opus del impredecible y brillante Alex de la Iglesia.

Los dos invitados principales del Festival, Gaspar Noé y Jeanine Meerapfel, llegan con sus últimos filmes: "Vortex", en el caso del argentino que vive y trabaja en Francia desde niño, y que cuenta con protagónico del icónico director italiano Dario Argento, con premiere mundial en el Festival de Cannes.

Mientras que Meerapfel, autora de "La amiga" (con Liv Ullmann, Cipe Lincovsky y Federico Luppi) trae el documental "Una mujer", su vuelta al cine tras 9 años alejada de la realización, que se proyecta en Mar del Plata en carácter de premiere mundial.

Una de los acontecimientos del festival será la instalación "El libro de las imágenes", montada sobre el último filme del maestro de la nouvelle vague y referencia insoslayable del séptimo arte Jean Luc Godard, de quien también se proyectará el filme y se presentará el libro que componen la integralidad del proyecto.

Serán 11 días, hasta el próximo domingo 28, en que bajo el suave influjo del resplandor marítimo, se podrá visitar en vivo o en forma digital parte del mejor cine que se está haciendo en el mundo en la actualidad.

Con información de Télam