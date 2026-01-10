Mítica modelo apoyó la reforma laboral de Javier Milei y podrían darle un programa en la Televisión Pública

Modelo tendrá su programa en la TV Pública.

La Televisión Pública avanza con una fuerte renovación de su grilla con el objetivo de recuperar audiencia y competir con los canales de aire privados. En ese contexto, comenzó a circular el nombre de una figura histórica del espectáculo argentino que podría regresar a la conducción televisiva en una franja clave.

Según reveló Laura Ubfal, el canal estatal está buscando una conductora para la tarde, un espacio estratégico dentro de la programación diaria. “La TV Pública quiere una conductora para la tarde”, contó la periodista, y recordó que uno de los nombres que estuvo sobre la mesa fue el de Denise Dumas, quien ya tuvo un ciclo exitoso en esa pantalla. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada debido a su actual vínculo con América TV.

¿Quién es la modelo que tendrá su programa en la Televisión Pública?

Fue entonces cuando apareció otra opción que comenzó a ganar fuerza puertas adentro del canal. “El otro nombre es de alguien que buscaba pista para ser conductor en la tele, y ya hablaron con su representante. Es la señora Araceli González”, aseguró Ubfal. Según explicó, la actriz y modelo sería la alternativa más firme para ocupar ese lugar: “Aparentemente tendría la derecha para poder incorporarse a las tardes de la Televisión Pública”.

Areceli González llega a la Televisión Pública.

La posible llegada de Araceli González no pasa desapercibida, no solo por su peso histórico en la televisión argentina, sino también por su posicionamiento público en temas políticos y económicos. En los últimos meses, la modelo defendió abiertamente la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, una postura que generó repercusión en los medios.

¿Qué había dicho Araceli González sobre la reforma laboral?

“La reforma laboral para mí es importante, las pymes tratamos de sobrevivir porque todo va en contra”, expresó González en declaraciones públicas, alineándose con uno de los ejes centrales del Gobierno nacional. Ese respaldo ahora vuelve a quedar en el centro de la escena, en medio de las versiones que la ubican como futura conductora del canal estatal.

Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de la Televisión Pública ni de la propia Araceli González. Sin embargo, las negociaciones estarían avanzadas y su nombre suena cada vez con más fuerza como una de las apuestas fuertes para relanzar las tardes del canal.

De concretarse, se trataría de un regreso significativo para una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, en un contexto político y mediático cargado de tensiones, donde cada movimiento en la TV Pública es observado con lupa.