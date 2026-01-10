Alivio inmediato: 3 posturas de yoga que te desinflaman el intestino y mejoran la digestión.

Existen cuatro posturas de yoga que son ideales para desinflamar el intestino y mejorar la digestión. El yoga es una práctica milenaria con enormes beneficios tanto para la salud física como para la salud mental.

Además de mejorar la postura, la flexibilidad, los dolores musculares, la ansiedad y el estrés, también puede mejorar el tránsito intestinal. Melissa Leach, instructora certificada de yoga en Yoga-Go, explicó en diálogo con Fit and well cuáles son las posturas ideales para un día en el que te sentís inflamado/a, con gases o con dificultad para digerir.

Estas posturas son muy simples y podés hacerlas en casa simplemente con tu yoga mat, colchoneta o bien en el suelo. Podés usar una toalla para que no te duelan los huesos al apoyarse sobre el piso.

4 posturas de yoga para la inflamación abdominal y la digestión

1. Postura para liberar gases (Wind Relieving Pose)

“Esta postura actúa directamente sobre la hinchazón al comprimir suavemente el abdomen, y el movimiento repetido de mantener y soltar ayuda a liberar el gas atrapado. Además, la compresión estimula el movimiento intestinal, relaja los músculos abdominales y puede proporcionar un alivio inmediato de los cólicos y las molestias digestivas", cuenta Leach.

Postura de yoga para eliminar la hinchazón y mejorar la digestión.

Para hacerla, acostate boca arriba con las piernas estiradas. Llevá una rodilla hacia el pecho y abrazala con las manos alrededor de la tibia o la rodilla. Mantenete en esa posición entre 20 y 30 segundos, cambiá de pierna y repetí. Luego llevá ambas rodillas al pecho y abrazalas por última vez.

2. Media postura de la paloma (Half Pigeon Pose)

“Al practicar la media paloma, se comprime suavemente un lado del abdomen, lo que estimula los órganos digestivos y favorece que los gases se desplacen por los intestinos, ayudando a reducir la hinchazón", sostiene la experta.

Al mismo tiempo, esta postura "libera tensión en las caderas y en el músculo psoas, dos zonas muy relacionadas con el estrés y las molestias digestivas, y al calmar el sistema nervioso, el cuerpo aumenta el flujo de sangre hacia el intestino, lo que favorece una digestión más fluida y eficiente”.

Postura de yoga para eliminar la hinchazón y mejorar la digestión.

Empezá en cuatro apoyos (manos debajo de los hombros y rodillas debajo de las caderas). Deslizá la rodilla derecha hacia la muñeca derecha. Llevá el pie derecho hacia la muñeca izquierda, hasta donde sea cómodo. Estirá la pierna izquierda hacia atrás, con la rodilla y el empeine apoyados en el piso. Mantenete así entre 30 segundos y un minuto y repetí del otro lado.

3. Torsión espinal sentada (Seated Spinal Twist)

“La acción de torsión es la razón principal por la que esta postura es tan eficaz para mejorar la digestión”, explica Leach. “Masajea los órganos abdominales y, al soltar la torsión, aumenta el flujo sanguíneo hacia el estómago, el hígado y los intestinos, lo que estimula el movimiento intestinal y las secreciones digestivas. También es especialmente efectiva para ayudar a que los gases se desplacen por el tracto digestivo, reduciendo la hinchazón”.

Postura de yoga para eliminar la hinchazón y mejorar la digestión.

Sentate en el piso con las piernas estiradas. Doblá la rodilla derecha y colocá el pie derecho por fuera del muslo izquierdo. Girá el torso hacia la derecha y apoyá el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Apoyá la mano derecha en el piso detrás de vos. Mantené entre 20 y 30 segundos y cambiá de lado.

4. Postura del puente (Bridge Pose)

“A diferencia de muchas posturas digestivas que comprimen el abdomen, el puente se centra en estirarlo”, dice Leach. “Al estirar la zona abdominal, mejoramos la circulación hacia los órganos digestivos, ayudando a que funcionen mejor. La leve inversión también permite que la gravedad ayude al movimiento intestinal y reduzca la congestión".

Postura de yoga para eliminar la hinchazón y mejorar la digestión.

La experta agrega que además esta postura puede estimular la glándula tiroides, "que cumple un papel clave en la regulación del metabolismo y la digestión, contribuyendo a reducir la hinchazón".

Acostate boca arriba con las rodillas dobladas, los pies apoyados al ancho de las caderas y los brazos a los costados. Elevá las caderas, presionando los pies y los brazos contra el piso. Mantené la postura entre 20 y 30 segundos mientras respirás profundo.