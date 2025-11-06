El alimento milenario que restaura la flora intestinal y mejora tu salud digestiva

Cada vez más personas le prestan atención a su salud estomacal y recientemente se conoció el alimento clave para cuidar el sistema digestivo: el kéfir. Se trata de un fermento milenario que contiene una comunidad de bacterias y levaduras que favorecen el sistema inmunológico.

Qué es el kéfir: el alimento considerado el "oro blanco" para la salud digestiva

El kéfir es una bebida producida a partir de gránulos de aspecto gelatinoso y blanco que contienen una matriz compleja de microorganismos vivos, alrededor de 60 cepas de bacterias buenas, que interactúan de manera positiva con el sistema digestivo, inmunológico y metabólico.

Entre los diferentes tipos existen:

Kéfir de leche: de sabor ácido, espumoso, similar al yogur. “Aporta proteínas, vitaminas del grupo B, vitamina K2, calcio, fósforo y otros minerales esenciales”, señala Casavola.

Kéfir de agua: fermentado con azúcar, frutas y cultivos específicos. “Tiene menor contenido proteico y calórico, pero conserva probióticos y metabolitos bioactivos”, dice el experto.

El kéfir es una bebida producida por un proceso de fermentación y contiene bactrias positivas para el organismo

Beneficios del kéfir, el alimento fermentado ideal para tu salud digestiva

El kéfir puede aportar al mismo tiempo grandes beneficios al sistema digestivo, inmunológico y metabólico. Entre ellos se destacan:

Mejora la absorción de nutrientes: en sus dos variantes (de agua o de leche), el kéfir incrementa la diversidad de especies beneficiosas en el intestino y puede restaurar el equilibrio luego de tratamientos con antibióticos o períodos de alto estrés. Al mejorar la salud intestinal mejora la absorción de nutrientes clave. Regula el tránsito intestinal: el kéfir ayuda a regular el tránsito intestinal y logra mejorar cuadros de diarrea, estreñimiento o el síndrome del intestino irritable. Fortalece el sistema inmune: gracias a los diferentes compuestos bioactivos producidos durante el proceso de fermentación puede promover la respuesta inmunitaria, mediada por células, contra las infecciones y patógenos intracelulares.

Cómo se prepara el kéfir (versión leche)

Ingredientes

1 a 2 cucharadas de gránulos de kéfir.

500 ml de leche (pasteurizada y a temperatura ambiente).

Preparación

Colocar los gránulos en un frasco de vidrio limpio. Agregar la leche. Cubrir el frasco con una tela o tapa sin cerrar herméticamente (para permitir que respire). Dejar fermentar entre 24 y 48 horas a temperatura ambiente, lejos del sol. Colar la mezcla con un colador plástico o de acero inoxidable (no de aluminio). Guardar la bebida en la heladera y reutilizar los gránulos para una nueva preparación.