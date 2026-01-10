Líderes de partidos políticos groenlandeses dicen “no queremos ser estadounidenses”

Partidos políticos de la isla rechazaron los dichos de Donald Trump.

Los principales líderes políticos de Groenlandia difundieron un comunicado conjunto bajo el lema “Estamos juntos como un pueblo”, en el que rechazaron las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual adquisición de la isla.

"Nosotros no queremos ser estadounidenses", sentenciaron los dirigentes locales, al tiempo que enfatizaron que el futuro de Groenlandia debe ser decidido exclusivamente por sus propios habitantes, bajo el amparo del derecho internacional y la ley de autogobierno. En el documento, los referentes políticos groenlandeses instaron a la Casa Blanca a que "deje de menospreciar" a su nación, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La respuesta del arco político groenlandés se produjo luego de las declaraciones de Trump, quien este viernes afirmó que Estados Unidos podría adquirir el territorio “por las buenas o por las malas” y advirtió que planea “hacer algo sobre Groenlandia, les guste o no”.

Si bien desde Groenlandia aclararon que mantienen su voluntad de seguir cooperando con Estados Unidos y otros aliados occidentales en términos diplomáticos y económicos, subrayaron que cualquier gestión concerniente al destino de su territorio debe ser llevada a cabo con el pueblo groenlandés como único soberano.

A qué país pertenece la nueva obsesión de Trump

Groenlandia es la isla más grande del mundo, con una superficie de más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. Aunque se trata de un territorio autónomo, forma parte del Reino de Dinamarca y su vínculo político y cultural está fuertemente ligado a Europa, dentro del área de influencia danesa.

La enorme isla se encuentra ubicada en el extremo norte del continente americano, en pleno Océano Ártico. Gran parte de su territorio está cubierto por una espesa capa de hielo impenetrable, lo que limita el asentamiento humano. En ese contexto, Groenlandia cuenta con una población reducida, de alrededor de 57.000 habitantes, distribuidos en pequeñas comunidades a lo largo de la costa.

A comienzos de 2025, Trump reiteró la idea de apoderarse de Groenlandia, una iniciativa que ya había expresado en 2019, durante su primer mandato. El renovado interés de Washington por la isla se da en un escenario atravesado por el ataque a Venezuela, la quita del control sobre su petróleo y distintas amenazas de avance territorial sobre otros países.