Trump ahora apunta a Groenlandia: "Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas"

Tras haber amenazado con anexionar la isla de Groenlandia para Estados Unidos, el presidente Donald Trump, volvió a poner los ojos sobre esa región este viernes al asegurar que su administración "hará algo con Groenlandia", ya sea "por las buenas" o "por las malas". Las autoridades isleñas reaccionaron con indignación y llamaron a los cinco partidos políticos más importantes del territorio a pronunciarse sobre las declaraciones del republicano. "No queremos ser estadounidenses", aseguraron en un comunicado conjunto los líderes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Después de la intervención militar estadounidense en Venezuela, que incluyó el bombardeo aéreo sobre la ciudad de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el presidente Trump decidió dar un paso más allá en su aventura imperialista y comenzó a amenazar a otros países de querer anexarse sus territorios. Cruzó amenazas con Colombia, México y Canadá, pero en los últimos días tuvo un ensañamiento mayor con la isla de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca pero que está a pocos kilómetros de las islas del norte canadiense. Llegó a decir que anexarla "es un tema de seguridad nacional" para Estados Unidos.

"Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", declaró el magnate republicano durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.

Trump, quien se definió como un "fan de Dinamarca", destacó que desde el gobierno de la isla "han sido muy amables con él", pero rechazó la soberanía danesa sobre la isla y enfatizó en que Washington la posea: "Cuando la poseemos, la defendemos", indicó Trump, antes de agregar que "no se defiende" de la misma forma un arrendamiento que una posesión.

Reacciones desde Groenlandia: "No queremos ser estadounidenses"

A partir de las declaraciones de Trump, los líderes de los partidos groenlandeses, incluido el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el "desprecio" de Washington e instaron una convocatoria a la diplomacia para resolver asuntos de política internacional.

"Queremos recalcar una vez más nuestro deseo de que cese el desprecio de Estados Unidos por nuestro país. No queremos ser estadounidenses ni daneses, queremos ser groenlandeses", afirmaron. Y agregaron que están "gobernados por la ley del autogobierno y el Derecho Internacional".

"Debemos determinar el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para tomar decisiones rápidas, demoras ni interferencias de otros países", agregaron en el texto.