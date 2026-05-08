Alfredo Casero dijo cuál es su insólita teoría "para voltear a Milei": "Mandan...."

Alfredo Casero tiene una teoría sobre un golpe a Milei.

Alfredo Casero volvió a quedar en el centro de la polémica política después de publicar un explosivo mensaje en redes sociales donde lanzó una insólita teoría sobre un supuesto plan internacional para “voltear” a Javier Milei.

El actor, uno de los artistas más identificados públicamente con el oficialismo libertario, utilizó su cuenta de X para hacer un descargo cargado de furia contra el periodismo y sectores opositores, en medio de los crecientes escándalos que rodean al Gobierno.

¿Cuál es la teoría que tiene Alfredo Casero?

“Sabemos que mandan plata robada de Venezuela para voltear a Milei”, escribió Casero completamente exaltado, en un mensaje redactado íntegramente en mayúsculas y con un tono extremadamente agresivo.

La teoría de Alfredo Casero.

Pero no se quedó ahí. El actor también aseguró que existen personas organizadas detrás de una supuesta operación contra el Presidente y afirmó conocer quiénes serían los responsables. “Sabemos quiénes son los que lo medran. Sabemos sus nombres y lo que hacen”, disparó.

La publicación rápidamente explotó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones. Mientras algunos seguidores libertarios respaldaron sus palabras, otros cuestionaron la gravedad de las acusaciones y la falta de pruebas concretas detrás de semejante denuncia.

La pelea de Alfredo Casero contra los medios

Casero además apuntó directamente contra los medios de comunicación y pidió que la gente deje de consumir ciertos programas de televisión. “No vean televisión, no les demos de comer, son ratas”, escribió, redoblando todavía más el tono de su mensaje.

El actor viene mostrando desde hace tiempo un apoyo incondicional a Milei y suele reaccionar con muchísima dureza cada vez que aparecen críticas o investigaciones alrededor del Gobierno. En distintas entrevistas y publicaciones ya había apuntado contra periodistas, opositores y dirigentes políticos.

En este caso, sus declaraciones aparecieron en medio de una semana especialmente complicada para el oficialismo, marcada por las denuncias alrededor de Manuel Adorni y los cuestionamientos por supuestos movimientos de dinero no declarados.

Alfredo Casero tiene una pelea propia con los medios.

Lo llamativo es que Casero ya no se limita solamente a defender al Gobierno, sino que empezó a instalar teorías sobre presuntas conspiraciones internacionales para desestabilizar a Milei.

La publicación generó una enorme repercusión, pero más que nada por la locura de su acusación contra los medio. Y esta vez, la defensa del actor terminó convirtiéndose en una de las declaraciones más extremas de los últimos días.