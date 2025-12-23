La inauguración contó con la presencia de ejecutivos y equipos especializados.

Como parte de su estrategia de modernización, YPF inauguró la nueva sala Real Time Operations Room (RTOR) en el Complejo Industrial La Plata. Esta incorporación representa un hito en la integración tecnológica de la compañía, ya que permite visualizar y gestionar en tiempo real todas las operaciones de la planta.

La RTOR es ahora el centro neurálgico donde ingenieros y operadores trabajan de forma sincronizada, reduciendo los tiempos de respuesta ante cualquier desvío en los procesos productivos. Antes, cada unidad operaba con monitoreo independiente; hoy, la integración permite optimizar el rendimiento, acelerar la toma de decisiones y volver más rápido al punto óptimo de operación.

La RTOR interactúa directamente con el Real Time Intelligence Center.

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Además de reforzar la seguridad, esta infraestructura eleva el estándar de confiabilidad operativa. La sala interactúa en tiempo real con el Real Time Intelligence Center (RTIC), lo que potencia la anticipación de escenarios y consolida a YPF como líder regional en eficiencia energética.

📊 RTOR en cifras

180 km de fibra óptica

16 km de canalizaciones

4 km de bandejas

20 toneladas de soportes

30 tableros de control

Áreas de ingeniería, salas de reunión y servicios para continuidad operativa

Más que una obra, esta inauguración representa un cambio de paradigma en la forma en que YPF opera, con foco en innovación, conectividad y toma de decisiones basada en datos