El Gobierno adquirirá energía que será almacenada en baterías para evitar cortes

La Secretaría de Energía formalizó este jueves 232 ofertas calificadas en la licitación que busca sumar 700 MW de capacidad de reserva al sistema eléctrico mediante baterías, mediante la Resolución 136/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La convocatoria nacional e internacional denominada “AlmaSADI” tiene como objetivo adjudicar la instalación de Centrales de Generación de Almacenamiento de energía eléctrica (BESS) en diversos puntos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En el texto oficial publicado en el Boletín Oficial, Energía explicó que “contar con sistemas de almacenamiento permitirá cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de respuesta rápida”, mejorando la confiabilidad en nodos donde la red presenta saturaciones.

La convocatoria, lanzada originalmente en febrero con una potencia objetivo referencial de 700 MW, recibió el pasado 27 de mayo un total de 235 ofertas, las cuales sumaron una potencia de 8.338 MW, es decir, casi doce veces el cupo inicialmente previsto.

Después del análisis técnico realizado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), la Secretaría de Energía resolvió admitir 232 de esas propuestas y avanzar con la apertura de los denominados “Sobres B”, que contienen las ofertas económicas. En la resolución se indicó que la mayoría de los proyectos cumplió con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego. En contraste, tres iniciativas fueron declaradas inadmisibles por presentar “deficiencias insalvables” que impedían evaluarlas bajo las mismas condiciones que el resto de las propuestas.

Los proyectos excluidos corresponden al ID 139 de Teslacom, el ID 176 de DQD Energy y el ID 235 de Anjoy S.A. La incorporación de sistemas de almacenamiento aparece como uno de los ejes de corto plazo definidos por el Gobierno para enfrentar restricciones operativas en distintos puntos de la red eléctrica nacional.

La lógica detrás del programa parte de una limitación que el sistema viene arrastrando desde hace años: aun cuando existe capacidad de generación disponible, en determinados momentos la infraestructura de transporte no alcanza para trasladar esa energía hacia los centros de consumo o responder con rapidez ante contingencias. Las baterías permiten intervenir sobre ese problema mediante almacenamiento temporal y despacho inmediato en momentos críticos, especialmente en nodos donde la expansión de líneas de alta tensión todavía no fue ejecutada.

Entre las compañías que avanzaron con mayor presencia dentro del proceso aparecen algunos de los principales jugadores del mercado energético local:

MSU Green Energy: con una fuerte presencia en provincias como Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires.

YPF Energía Eléctrica: con proyectos de gran escala, incluyendo nodos como Nueva Campana (150 MW), Bragado y Resistencia.

Genneia S.A.: con propuestas destacadas en Santa Fe (Cañada de Gómez), Entre Ríos y Tucumán.

Central Puerto S.A.: compitiendo con proyectos en Rosario, Paso de la Patria y Luján de Cuyo.

Aluar: presentó múltiples proyectos en regiones como el NOA y NEA.

La resolución lleva la firma de la secretaria de Energía, María Tettamanti, y establece la continuidad del procedimiento licitatorio bajo coordinación de CAMMESA. La siguiente etapa definirá qué proyectos resultarán adjudicados dentro del cupo disponible y bajo qué condiciones económicas se incorporará la nueva capacidad al sistema.