Litio: se amplió el proyecto Olaroz en Jujuy con una nueva producción y buscan alcanzar las 42.500 toneladas anuales

La clave es que la empresa australiana Allkem ya produce desde 2016, esta es la primera producción de la fase 2 (ampliación) y va a triplicar la producción en 2024.

La australiana Allkem, una de las mayores compañías de litio a nivel mundial, anunció la primera producción de la nueva planta del proyecto Salar de Olaroz. La ampliación del proyecto podrá incorporar 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería a la actual producción, que es de alrededor de 15.000 toneladas por año.

Una vez que se haya completado la nueva infraestructura combinada de las etapas 1 y 2, el proyecto tendrá una capacidad de 42.500 toneladas anuales.



Allkem, que en mayo se fusionó con la estadounidense Livent (FMC), otra de las compañías globales de litio, informó este martes que “se logró la primera producción y, también, se completó la finalización mecánica en un 99,5%”. Ahora, añadió, “el foco estará puesto en completar el proceso de puesta en marcha del proyecto de ampliación aumentando progresivamente los volúmenes de producción y la calidad del producto durante un período de aceleración de 12 a 18 meses”.

Producción

Salar de Olaroz, que está a 3.900 metros sobre el nivel del mar, produce carbonato de litio desde 2016 y fue el segundo proyecto en producir comercialmente litio en la Argentina, luego de Fénix en Catamarca, operado por Livent desde 1998. El proyecto Salar de Olaroz está operado por la empresa Sales de Jujuy, que es propiedad de Allkem en un 66,5%, ya que también participa Toyota Tsusho con 25% y la estatal JEMSE con 8,5%.

La australiana tiene previsto destinar 9.500 toneladas de carbonato por año a la planta de hidróxido de litio de Naraha, en Japón (75% de Allkem y 25% de Toyota Tsusho). Esta planta industrial abastecerá la industria japonesa de baterías para vehículos eléctricos. Otra parte de la producción se exporta a China y Corea del Sur y, en menor cantidad, otra porción va al mercado europeo.

Ampliación

El objetivo de la compañía australiana con la ampliación de la capacidad productiva es triplicar la producción. El plan de inversiones de Allkem en el país supera los US$ 1.500 millones. Incluye los proyectos de Olaroz I y II con US$ 300 millones y US$ 425 millones respectivamente, pero también cuenta con los proyectos Cauchari en Jujuy y Sal de Vida en Catamarca, que prevé una inversión de casi US$ 800 millones para iniciar la producción en 2024.

El director General y CEO de Allkem, Martín Pérez de Solay, señaló: “estamos muy orgullosos de haber logrado el hito de la primera producción en la etapa 2 de Olaroz. La exitosa ampliación refleja nuestra estrategia de crecimiento y demuestra la experiencia de nuestro equipo, que ahora se centrará en completar la puesta en marcha y aumentar la capacidad total”.

El proyecto de ampliación de Olaroz implicó la construcción de 15 pozos extra de salmuera, 31 pozas de evaporación, tres plantas de cal, una planta de agua por ósmosis inversa, una planta de carbonato de sodio, una planta de carbonatación y alojamiento, entre otros servicios.