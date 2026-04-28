Con apenas tres días consecutivos de bajas temperaturas, se complicó el abastecimiento de gas en el AMBA y la provincia de Buenos Aires, las zonas donde mayor consumo se registra en el país. La falta de gas a fines de abril llamó la atención porque ni siquiera todavía comenzó el invierno.

En los hechos, las distribuidoras Metrogas y Naturgy, la primera y la segunda más grande de este segmento en el país en cantidad de usuarios, respectivamente, tuvieron que cortar el suministro a industrias y estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC) que no tuvieran contratos de abastecimiento en firme, es decir, que tengan acuerdos interrumpibles.

La medida se conoció este martes y se tuvo que tomar para que no se ponga en peligro el suministro a la demanda prioritaria, que son los hogares, hospitales, escuelas, entre otros, que -según la regulación- tienen el suministro de gas bajo condición ininterrumpible.

Importación de GNL postergada

El aumento del consumo de gas en hogares por el anticipo del frío en medio del otoño no es la única causa de la falta de suministro en el país. Otro motivo central es que el gobierno apostó a una privatización de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para este invierno, pero tuvo que cambiar de opinión por los precios altos a nivel internacional.

En los hechos, intentó correr de la importación a Enarsa, la empresa estatal que viene concretando las importaciones de GNL en los últimos 20 años con fondos del Tesoro, para que lo reemplace un privado. Sin embargo, tuvo que retroceder de manera urgente y postergar al menos hasta el próximo invierno la importación privatizada de GNL por los altos precios internacionales.

De este modo, Enarsa tuvo que encargar nuevamente un cargamento de GNL en el exterior. Esta ida y vuelta generó un atraso para asegurarse la provisión de gas para los días de frío, cuando aumenta fuertemente el consumo en el país.

Ahora, el primer barco con GNL importado por Enarsa llegaría al país recién el 11 de mayo y los tres cargamentos siguientes previstos para el abastecimiento del invierno lo harían de forma escalonada después del 20 de mayo.

En decir, el Gobierno canceló la importación privada de GNL porque corría el riesgo de un traslado directo de los costos a los cuadros tarifarios del servicio de gas por red para los próximos meses de frío, que son los de mayor consumo. Desde el equipo económico del gobierno también definieron postergar la importación privada de GNL para evitar sumar más presión inflacionaria para los próximos meses.

Falta de gas 2025 y 2026

En 2025 también hubo faltante de gas en el país y el gobierno de Javier Milei tuvo que cortar el suministro a industrias y GNC para garantizar el abastecimiento a la demanda prioritaria. La diferencia es que el año pasado la falta de gas se produjo durante el invierno, en medio de una ola de frío, que sumó problemas de suministro local, como los inconvenientes técnicos que hubo en algunas áreas de gas no convencional de Vaca Muerta, donde se tuvo que interrumpir temporalmente la producción.

Ahora, si bien bajó considerablemente la temperatura para la altura del año, la falta de gas se está produciendo durante el otoño y por atraso en la importación.