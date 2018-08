En medio de una interna por las jubilaciones, renunció un funcionario clave

Ante presiones internas, renunció el funcionario encargado de realizar los anuncios de nuevas reformas en el sistema jubilatorio. Se trata de Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social. Será reemplazado por Gonzalo Estivariz, hasta el momento el secretario de Legal y Técnica de Anses.

El desde hoy ex funcionario se desempeñaba en la órbita del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, donde comunicaron que la salida se debe a razones de índole personal y al “fin de una etapa”. No obstante, fuentes que se manejan dentro del círculo íntimo de Paulucci explicaron a El Destape que no estuvo conforme con las modificaciones que planifica el Poder Ejecutivo, para las que lo iba a oficiar de vocero.

Si bien sus proyectos previsionales coinciden ideológicamente con los del Gobierno nacional, ya que quiere un régimen de capitalización mixta (aunque voluntario), la mayoría de las medidas le fueron impuestas desde arriba, indicaron personas cercanas al secretario. “Primero hacían las cosas y después lo obligaban a firmar; no lo consultaban”, precisaron.

La nueva batería de ajustes que esboza la gestión de Cambiemos fueron consideradas como “la gota que rebalsó el vaso” para el previsionalista, padre del flamante fiscal general de la Cámara de Seguridad Social que nombró Mauricio Macri.

“Paulucci no quería hacer los cambios y ajustes que se venían. El que queda en su reemplazo viene de Anses y no tiene ningún problema en cometer el plan de ajuste que el Gobierno quiere llevar adelante sobre los más vulnerables”, opinó el abogado Christian D’Alessandro. “Viene con el claro objetivo de profundizar el ajuste en los jubilados, niños y discapacitados”, sumó.

Tal como indica la ley de reparación histórica, Paulucci debía convocar al Consejo de Sustentabilidad Previsional, integrado por representantes del Estado, trabajadores y empresarios, para anunciar la propuesta de reforma previsional que tiene listo el Ejecutivo. Allí se intentará consensuar entre los intereses opuestos de los miembros un proyecto para enviar al Congreso antes de las elecciones del año próximo.

