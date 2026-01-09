Después de más de 20 años en Argentina, la cadena de farmacias Dr. Ahorro pidió el concurso preventivo ante la Justicia Nacional Comercial debido a su delicada situación financiera. La empresa, cuyo nombre legal es Energía y Vida de Argentina S.A., declaró un pasivo total de $7.333 millones, y anunció que continuará cerrando sucursales.

En el documento presentado antes de la feria judicial de enero, la compañía reconoció que se encuentra en estado de cesación de pagos y explicó que el concurso busca ordenar su estructura de pasivos tras una reducción significativa de su operación y dificultades para cumplir con sus obligaciones.

En los últimos meses de 2025, Dr. Ahorro cerró 11 locales y despidió a más de 100 empleados. Además, acumuló atrasos en pagos a proveedores, alquileres y obligaciones fiscales, según fuentes cercanas a la empresa. En su mejor momento, la cadena llegó a operar hasta 47 farmacias propias y franquiciadas en la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias.

Los cierres afectaron sucursales en barrios porteños como Caballito, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Pompeya, Mataderos y Puente Saavedra, además de locales en Mendoza, Córdoba (dos locales) y Salta. El ajuste se aceleró en el segundo semestre de 2025, con menos mercadería en las tiendas y pagos demorados a proveedores y alquileres.

Actualmente, quedan abiertas algunas farmacias en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Catamarca y Mendoza, aunque con una operación limitada, según detalla la página oficial de la empresa.

El pasivo declarado incluye deudas con proveedores del sector farmacéutico y droguerías como Laboratorio Vannier, Savant Pharm, Microsules Argentina, Droguería Generia, Droguería Java, Droguería Latina, Provefarma y Rospaw. También figuran deudas financieras con Banco Galicia y Banco Santander Argentina, más obligaciones impagas con ARCA.

Por otro lado, en la Central de Deudores del Banco Central aparecen cinco cheques rechazados sin fondos por un total de $35,7 millones vinculados a la empresa, sin regularizar al momento de la consulta.

La historia de la farmacia del Dr. Ahorro en Argentina

Dr. Ahorro llegó a Argentina en noviembre de 2002, impulsada por el empresario mexicano Xavier González Zirión, quien apostó a comercializar medicamentos genéricos a bajo costo. Su desembarco generó una revolución en el mercado local, con un modelo basado en farmacias de cercanía, descuentos de hasta el 75% y costos ajustados.

Este proyecto se desarrolló en paralelo a un conflicto familiar y comercial con su hermano Víctor González Torres, fundador de la cadena mexicana Dr. Simi, que también opera en Argentina desde 2004. Ambas cadenas se disputaron judicialmente el uso de marca e identidad, debido a la similitud en sus nombres y conceptos.

Mientras Dr. Simi llegó a tener más de 2000 locales en México, Dr. Ahorro concentró su crecimiento en Argentina, alcanzando hasta 47 farmacias en su apogeo, con más de 300 empleados y alrededor de 11.000 tickets diarios en ventas. Sin embargo, con el tiempo la empresa comenzó a reducir su tamaño y presencia, hasta que la crisis financiera actual obligó a cerrar locales y pedir concurso preventivo.

La situación de Dr. Ahorro refleja las dificultades que enfrentan algunas cadenas que apostaron por medicamentos genéricos y precios bajos en un mercado cada vez más competitivo y con desafíos económicos.